النفط الروسي ينخفض للمرة الأولى خلال 4 شهور

مال وأعمال

من المرتقب أن ينخفض ??إنتاج روسيا من النفط خلال أغسطس للمرة الأولى في أربعة أشهر، في ظل تدفقات أقل من جانب مجموعة من الشركات المنتجة الأصغر حجماً بما في ذلك شركة «غازبروم» (Gazprom).

وضخّت روسيا 10.56 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات في الفترة من أول أغسطس إلى يوم 23 من الشهر الجاري، وفقاً للحسابات المستندة إلى بيانات إدارة التوزيع المركزي لمجمع الوقود والطاقة (سي دي يو- تي إي كيه) التابعة لوزارة الطاقة الروسية، والتي اطلعت عليها «بلومبرغ». يقل الإنتاج الروسي من النفط بنسبة 1.9% عن مستوى يوليو، بحسب ما تظهر البيانات وأرقام الشهر الماضي التي حصلت عليها صحيفة «كوميرسانت» الروسية.

يتابع مراقبو النفط اتجاهات إنتاج النفط الروسي، وسط أسوأ أزمة طاقة في العالم منذ عقود. وفرضت الدول الغربية وحلفاؤها عدة موجات من العقوبات على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا بهدف تقليص عائدات الكرملين من الطاقة.

لم يكن للقيود حتى الآن سوى تأثير محدود على إنتاج النفط في البلاد، إذ تمكّنت الشركات الروسية المنتجة من إعادة توجيه صادراتها من أوروبا إلى آسيا، حيث كان المشترون أقل عرضة للعقوبات الذاتية، وقاموا بالتهام الشحنات الإضافية سريعاً. أظهرت البيانات أنَّ الجزء الأكبر من الإنتاج الذي تم وقفه حتى الآن في أغسطس جاء من الشركات الروسية المنتجة للنفط الأصغر حجماً، بما في ذلك «غازبروم» المصدرة للغاز الطبيعي.

لا توفر أرقام إدارة التوزيع المركزي لمجمع الوقود والطاقة (سي دي يو- تي إي كيه) التابعة لوزارة الطاقة الروسية توزيعاً للإنتاج النفطي داخل الشركات المنتجة، مما يجعل من الصعب تحديد مصدر التراجع.

حتى وقت قريب، خفّضت شركة الغاز الروسية العملاقة إنتاجها من الغاز وسط انخفاض الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي أكبر أسواقها المنفردة تاريخياً.

نظراً لكون الشركة المنتجة لا تضخ الغاز فحسب؛ بل تضخ المكثفات أيضاً، وهي نوع من النفط الخفيف، فقد يؤدي انخفاض تدفق خط الأنابيب إلى أوروبا لانخفاض أحجام مكثفات «غازبروم» أيضاً.

يظل إنتاج روسيا النفطي خلال الشهر الجاري أعلى من الأيام الأولى في أغسطس، عندما بلغ متوسطه 10.51 ملايين برميل يومياً. وتزامنت الزيادة مع زيادة إنتاج «غازبروم».

في النصف الأول من أغسطس، رفعت شركة الغاز العملاقة متوسط ??إنتاجها اليومي للمرة الأولى منذ يناير، وهو ما قد يرجع لارتفاع الصادرات إلى الصين. وإذا واصلت «غازبروم» زيادة إنتاجها قبل موسم التدفئة؛ فقد تدعم إنتاج النفط الروسي في الأسابيع المقبلة.

