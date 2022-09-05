ارتفاع مستويات المطالبات المالية.. خطر قادم

مال وأعمال

حذرت مصادر مطلعة لـ«النهار»، من ارتفاع مستويات المطالبات بكوادر وزيادات مالية غير متناسقة ولا متسقة مع تطلعات المرحلة المقبلة، موضحة ان هناك قلقاً من اتساع الميزانية على اساس غير منضبط فيما يتعلق بالباب الأكثر تأثيراً وهو باب المرتبات والاجور وما في حكمها.

وأضافت، أن هناك ضرورة للتريث في الاستجابة للمطالبات المالية، ودراسة كل حالة على حدة، ثم اتخاذ قرارات تتناسب مع وضع كل فئة، حيث لوحظ كثرة المطالبات بزيادات وما الى ذلك في الفترة الاخيرة.

وأشارت المصادر، الى ان هناك مطالبات تم الاستجابة لها وكانت «مستحقة»، ولكن يجب ان تتعاون عدة جهات معنية بالحكومة لضبط المستحقات المالية للموظفين بشكل نهائي. ودعت، الى اعادة احياء مشروع البديل الاستراتيجي، أو أي مشروع بديل لتحقيق العدالة المالية في الهرم الوظيفي العام، حيث ان هناك مفارقات كبيرة بين رواتب تخصصات واحدة تعمل في جهات متعددة، ما يفتح باباً بين الحين والآخر لثغرات مالية غير قانونية.

واكدت المصادر على ان سد ثغرات الهدر في المال العام لن يتأتى الا بترشيد حقيقي للمصروفات، مع عدم الاخلال بالمستحقات الموزعة بعدالة بين المستفيدين.

ولفتت الى ان الفرص الكبيرة الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط وتوظيف الفائض منها في تعزيز الوضع المالي للدولة ودعم سيولة الاحتياطي العام، قد تذهب ادراج الرياح مع الاصرار على تلبية المطالب الشعبوية على حساب التنمية المستدامة ورفاهية الأجيال القادمة.

واستدركت الى ضرورة التركيز على التوجه الحكومي لتحقيق الرؤية التنموية على المدى البعيد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035 والتي يتطلع راسمو السياسة الاقتصادية لتنفيذها لمواجهة استحقاقات التوظيف وتنفيذ المشاريع التنموية المؤجلة والتي طال انتظارها.

ولفتت الى ان هناك الكثير من الاستحقاقات بانتظار الحكومة اولها ملء الشواغر القيادية والتدقيق في الاختيارات القادمة والتي سيعول عليها كثيراً في تنفيذ برامج الرؤية التنموية، التي ستمكن آلاف الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد من تحقيق طموحاتهم.

