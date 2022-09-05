مدير صندوق تحوط تلاعب بعملة دولة.. فأرعب «وول ستريت»

مال وأعمال

قبل انتصاف ليلة رأس السنة لعام 2017، وفيما توجه العديد من التجار في سوق لندن الى النوم ملأى البطون، كان المؤسس المشارك لشركة جلين بوينت Glen Point Capital، نيل فيليبس، يرتب لصيد ثمين بقيمة 20 مليون دولار، عبر تغيير سعر صرف الراند الجنوب افريقي امام الدولار. أراد فيليبس، 52 عاماً، المخضرم المالي المدعوم من الملياردير جورج سوروس، دفع سعر الصرف بين الدولار الأميركي والراند الجنوب افريقي الى اقل من 12.50 حتى يتمكن من تحقيق عائد بقيمة 20 مليون دولار من رهانه على عقود خيارات على العملة، وفقاً للائحة الاتهام الأميركية التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي. اذ ارسل التعليمات الى موظف في نومورا هولدينغز في سنغافورة، والتي تعد احد المحاور العالمية القليلة التي بدأت عملها في تلك الساعات مع شروق الشمس وعودة التجار الى مكاتبهم.

وكتب فيليبس في تمام الساعة 12:09 صباحاً: «هدفي هو التداول عند مستوى الـ 50»، وكرر طلبه يجب ان يذهب السعر الى 12.50.

ورغم كونها جلسة تداول صاخبة في ليلة عيد الميلاد تلك، الا ان تفاصيل التلاعب والتحقيق في التداولات والذي ادى في النهاية الى اعتقال فيليبس في اسبانيا هذا الأسبوع بناءً على طلب السلطات الأميركية - اذ اتهم المدعون الفيدراليون في نيويورك مدير الأموال ذو العلاقات الجيدة بتهم متعددة بالاحتيال - مما ارسل موجات صادمة عبر مشهد التداول الكلي في وول ستريت.

