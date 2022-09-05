الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم

مال وأعمال

تخلفت بريطانيا عن الهند لتصبح سادس اكبر اقتصاد في العالم، ما يعد ضربة اخرى للحكومة في لندن في وقت تكافح صدمة قاسية تتعلق بتكلفة المعيشة.

وقفزت المستعمرة البريطانية السابقة متجاوزة المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2021 لتصبح خامس اكبر اقتصاد عالمي، وفقاً لحسابات «بلومبرغ»، والتي تستند الى الدولار الأميركي، وواصلت الهند تقدمها في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لأرقام الناتج المحلي الاجمالي الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ويأتي تراجع المملكة المتحدة في التصنيف الدولي كخلفية غير مرحب بها لرئيس الوزراء الجديد. اذ اختار اعضاء حزب المحافظين خليفة بوريس جونسون يوم الاثنين، ومن المتوقع ان تتغلب وزيرة الخارجية ليز تروس على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في جولة الاعادة.

وسيستلم الفائز زمام دولة تواجه اسرع تضخم في 4 عقود، ومخاطر متزايدة من الركود الذي يقول بنك انجلترا انه قد يستمر حتى 2024.

وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 7% هذا العام. كما حقق الانتعاش في الأسهم الهندية هذا الربع ارتفاعاً هاماً الى المركز الثاني في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، متخلفة عن الصين فقط.

وعلى اساس معدل وباستخدام سعر صرف الدولار في اليوم الأخير من الربع ذي الصلة، بلغ حجم الاقتصاد الهندي من حيث القيمة النقدية «الاسمية» في الربع المنتهي في مارس 854.7 مليار دولار. على نفس الأساس، كان اقتصاد المملكة المتحدة عند 816 مليار دولار.وتم اجراء الحسابات باستخدام قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي وأسعار الصرف التاريخية. ومن المرجح ان تكون المملكة المتحدة قد سقطت اكثر منذ ذلك الحين. اذ نما الناتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1% فقط من الناحية النقدية في الربع الثاني، وبعد تعديل التضخم، تقلص بنسبة 0.1%. كما كان اداء الجنيه الاسترليني ادنى من اداء الدولار مقارنة بالروبية، حيث انخفض الجنيه بنسبة 8% مقابل العملة الهندية هذا العام.

وتظهر توقعات صندوق النقد الدولي الخاصة، ان الهند قد تجاوزت المملكة المتحدة بالدولار على اساس سنوي هذا العام، مما يضع القوة الآسيوية وراء الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا فقط.

