«أوبك+» أمام معضلة المتغيرات العالمية

مال وأعمال

«بلومبرغ»: يواجه تحالف «أوبك+» موقفا غير معتاد. فبعد قضاء عامين في تغذية إنتاج النفط الخامل تدريجيا في عالم ما بعد الجائحة، تواجه المملكة العربية السعودية وشركاؤها سوقا مختلفة.

فالمشهد الذي سيطر خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن الضغط من جانب المستهلكين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة لترويض التضخم عن طريق زيادة العرض، يتحول نحو المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي عالميا.

دفعت التقلبات خلال الآونة الأخيرة، بما في ذلك انخفاض خام برنت بأكثر من 20% منذ أوائل يونيو، الرياض إلى القول إنَّ خفض الإنتاج قد يكون ضروريا.

وفي مواجهة الكثير من عدم اليقين، من المتوقَّع على نطاق واسع أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها على استقرار الإنتاج خلال الاجتماع اليوم.

سيناريوهات متعددة

قال كريستيان مالك، الرئيس العالمي لاستراتيجية الطاقة في «جيه بي مورغان تشيس» (JPMorgan Chase & Co): «يتعين على (أوبك+) البحث بشكل أكبر في مجموعة واسعة من السيناريوهات خلال الاجتماع».

واقتربت أسعار النفط من أطول سلسلة انخفاض لها منذ عام 2020، ما يعرض المكاسب غير المسبوقة التي يتمتع بها السعوديون وشركاؤهم للخطر.

وأظهرت الصين، أكبر مستورد للنفط، إشارات على تباطؤ اقتصادي «مقلق»، في حين أنَّ الولايات المتحدة أصبحت على مقربة من الانكماش. في غضون ذلك، تشهد الساحة استئنافا للمحادثات النووية التي يمكن أن تنعش تدفقات الخام من إيران الدولة العضو في «أوبك».

