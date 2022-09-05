«الوطني»: تعزيز الاستدامة وخفض الكربون

مال وأعمال

في إطار الحرص على المساهمة الفاعلة في مساندة أجندة بنك الكويت الوطني الرامية إلى تعزيز مبادرات الاستدامة ودعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، أعلنت مجموعة العمليات في البنك عن إحراز تقدما ملموسا في هذا الصدد عبر توفير ما يقارب من 1.7 مليون ورقة خلال 3 سنوات في جميع عملياتها التشغيلية وهو ما يعادل إنقاذ مئات الأشجار.

كما قامت مجموعة العمليات بتنفيذ عدد من المبادرات المهمة خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى تقليل استخدام الورق عبر توفير نحو قرابة نصف مليون ورقة سنويا في عمليات الحوالات المالية إضافة إلى العمليات التشغيلية للخزينة إلى جانب جهودها بالتوعية بالاستخدام الأمثل للطاقة وترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجموعة العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي: «تشكل مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني المحرك الرئيس لمسار عملية التحول الرقمي الذي يتخذه البنك منذ سنوات وذلك عبر استخدام أحدث الحلول والتكنولوجيا المتطورة التي تشمل تكنولوجيا الروبوتات في العمليات التشغيلية (RPA)، والأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي وهو ما يسهم وعلى نحو فعّال في خفض استخدام الورق بشكل كبير وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى أقل حد ممكن».

وأضاف أن كل إدارات البنك المختلفة تدعم خطواته الحثيثة من أجل بلوغ الهدف الرئيس المتمثل في تقليل الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول 2025 وتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة.

