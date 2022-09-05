«السيادي السعودي»: رقمنة القطاع العقاري

مال وأعمال

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، (الصندوق السيادي)، الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، وذلك في إطار تعزيز عملية التحول الرقمي في المملكة.

وستعمل الشركة الجديدة على إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة، يتضمن قاعدة بيانات رقمية متطورة لجميع الوحدات الحكومية، والتجارية، والسكنية، والزراعية.

وتهدف الشركة الجديدة، إلى تطوير وتشغيل السجل العقاري، عبر استحداث منصة رقمية متكاملة، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار وكيانات حكومية أخرى، لإنشاء سجل عقاري شامل، وتقديم خدمات تسجيل العقارات.

ويتماشى إنشاء الشركة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في المملكة، ومنها القطاع العقاري.

ويأتي تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في المملكة، ومنها القطاع العقاري.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية، وربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يساهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها.

قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل إن الشركة الجديدة ستعتمد على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية، وربطها مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة.

