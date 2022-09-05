أميركا: 11.4 مليون وظيفة شاغرة بنهاية يوليو

مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص أن زيادة الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة سلطت الأضواء على مدى تشدد أوضاع سوق العمل. إذ ارتفع مؤشر الوظائف الشاغرة بشكل غير متوقع إلى 11.24 مليون في يوليو مقابل 11.04 مليون في يونيو.

وأضاف أرباب العمل وظائف بوتيرة قوية، لكنها كانت أكثر اعتدالا في أغسطس، بينما تباطأت وتيرة نمو الأجور هامشيا. وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3% في أغسطس مقابل 0.5% في يوليو. وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.7% مقابل 3.5% الشهر الماضي مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي بلغ 62.4%، ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الجائحة في عام 2020. ويشير هذا إلى مشاركة المزيد من الأشخاص في القوى العاملة وأن عددا أكبر من الذين تركوا العمل أثناء الجائحة بدأوا في العودة إلى سوق العمل، في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة التعيينات على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني ارتفاع مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر خلال أغسطس ليصل إلى 103.2 نقطة ما يعكس قوة خطط شراء الأجهزة الكهربائية والسيارات. كما كان نشاط قطاع التصنيع أفضل من المتوقع خلال أغسطس بفضل انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة وارتفاع الطلبات. وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركي 52.8 في أغسطس، دون تغيير عن مستويات يوليو، لكنه كان أفضل من التوقعات التي اشارت إلى وصوله إلى 51.9. وسيصدر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويشير التحسن المفاجئ لأحدث المؤشرات إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لكن الطلب على معدلات التوظيف والطلب الاستهلاكي ما يزال قويا، ما يزيد من مخاطر استمرار الضغوط التضخمية. كما يزداد تفاؤل الأميركيين تجاه الاقتصاد في ظل انخفاض أسعار البنزين حتى مع استمرار ارتفاع تكاليف المواد الأساسية الأخرى مثل الطعام بوتيرة سريعة. وبدون تباطؤ معدلات الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ضغوط الأجور، فإن جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم من اعلى مستوياته المسجلة منذ عقود عديدة سيظل من أكبر التحديات.

الهبوط الناعم

وفي ظل اهمية كبح جماح الأسعار التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 40 عاما وبروزها كأحد أهم الأولويات الجوهرية التي يتصدى لها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد تستمر وتيرة تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حيث أظهرت أحدث موجة من البيانات مدى مرونة ثقة المستهلك وارتفاع الطلب على العمالة.

وتعتمد آمال الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق «الهبوط الناعم» على ظاهرة نادرة الحدوث، ألا وهي أن تزايد معدلات البطالة ليس بدافع من فقد العاملين لوظائفهم، بل لأن المزيد من العاطلين عن العمل بدأوا في البحث عن وظائف شاغرة. وقد يؤدي ارتفاع أحدث معدلات المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة الضغوط على الدخل ما يدفعه إلى التراجع والحد من الإنفاق دون التسبب في انكماش حاد. وقد يعزز ذلك من فرص إبقاء الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقوم حاليا برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود عديدة، سعر الفائدة مرتفعا لفترة أطول إذا حدث ذلك.

