«الخليج»: 10 فائزين في «الدانة»

مال وأعمال

في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر أغسطس الماضي، وهم: أحمد عبدالله عيسى المحفوظ، عبير فاضل خالد الصباح، حمد حسين محمد، مأمون صبري عبدالرحمن أسعد، زينب محمد شريفي، عبدالعزيز صلاح محمد المزيدي، مجاهد عماد الدين الدندشي، فاطمه يوسف عبدالغفور عبدالله – «قاصر»، ساره فراس ابراهيم ابوساره وقماشه سالم مبارك التكروني.

يذكر أن الفرصة الأخيرة للإيداع والتأهل لربح جائزة الـ1,500,000 دينار هي يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر الحالي، علما أن السحب السنوي الكبير على الجائزة سيقام بتاريخ 19 يناير 2023، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة أرنست أند يونغ Ernst & Young.

