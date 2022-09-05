البورصة.. افتتاح أحمر وسيولة ضعيفة

مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملاتها، أمس، على انخفاض مؤشرها العام 43.9 نقطة ليبلغ مستوى 6700.49 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.57 في المئة.

وتم تداول 140.19 مليون سهم عبر 8743 صفقة نقدية بقيمة 34.8 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 30.3 نقطة ليبلغ مستوى 5777.84 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.52 في المئة من خلال تداول 83.14 مليون سهم عبر 4390 صفقة نقدية بقيمة 8.7 مليون دينار

كما انخفض مؤشر السوق الأول 50.2 نقطة ليبلغ مستوى 8476.76 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.59 في المئة من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 4353 صفقة بقيمة 26 مليون دينار

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 26?6 نقطة ليبلغ مستوى 6038.83 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.44 في المئة من خلال تداول 59.14 مليون سهم عبر 2881 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار .

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (ميدان) و(السورية) و(مدار) و(التخصيص) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (أجيليتي) و(بيتك) و(صناعات) و(وطني) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (رمال) و(منشآت) و(المعدات) و(كويتية) من الأكثر انخفاضا.

