«كامكو»: 1.24 مليار دينار تداول البورصة في أغسطس

مال وأعمال

أنهت المؤشرات الكويتية تداولات شهر أغسطس 2022 بأداء سلبي بعد تسجيلها لتراجع واسع النطاق أثر على معظم قطاعات السوق. أما من حيث أداء قطاعات السوق، تراجع مؤشر السوق الرئيس 50 هامشياً بنسبة 0.8 في المئة في ظل ميل أداء الأسهم المكونة للمؤشر نحو الانخفاض.

وسجل مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيس ومؤشر السوق العام تراجعاً شهرياً بنسبة 0.1 في المئة في أغسطس 2022. وأثر هذا التراجع على أداء السوق منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، إذ سجل مؤشر السوق العام نمواً بنسبة 9.5 في المئة.

وانتعشت انشطة التداول في أغسطس 2022 بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في يوليو 2022. وكان إجمالي كمية الأسهم المتداولة في أغسطس 2022 هو الأعلى منذ ديسمبر 2021 بنمو بلغت نسبته 80.3 في المئة على أساس شهري ليصل إلى 6.2 مليارات سهم.

كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.1 في المئة لتصل إلى 1.24 مليار دينار في أغسطس 2022. وجاء سهم بيت التمويل الكويت (بيتك) في الصدارة من حيث القيمة المتداولة لهذا الشهر بتداولات بلغت قيمتها 281.2 مليون دينار ، تبعه كلا من سهمي بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد - البحرين بقيمة 101.1 مليون دينار و93.1 مليون دينار على التوالي.

وشهد مؤشر السوق السعودية (تداول) نمواً هامشياً في أغسطس 2022 بعد المكاسب التي حققها في النصف الأول من الشهر والتي قابلها بعض التراجعات في النصف الثاني. وأنهى مؤشر السوق تداولات الشهر عند مستوى 12,283.3 نقطة بتسجيله مكاسب شهرية بنسبة 0.7 في المئة.

وكانت بورصة أبوظبي ثاني أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أغسطس 2022 بدعم من المعنويات الإيجابية للمستثمرين وأنشطة الأعمال.

وشهد مؤشر بورصة قطر 20 مكسباً هامشية في أغسطس 2022، إذ ارتفع بنسبة 0.4 في المئة فقط خلال الشهر مغلقاً عند مستوى 13,425.6 نقطة، في حين كان أداء مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم أفضل قليلاً، بتسجيله مكاسب بنسبة 0.7 في المئة خلال الشهر.

وشهدت بورصة البحرين مكاسب للشهر الثاني على التوالي، وإن كان بشكل هامشي مقارنة بالمكاسب المسجلة سابقاً. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,918.01 نقطة بنهاية شهر أغسطس 2022 مسجلا مكاسب بنسبة 0.7 في المئة.

وواصلت البورصة العمانية مكاسبها للشهر الثالث على التوالي في أغسطس 2022. إذ ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 1.2 في المئة .

