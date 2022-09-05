الذهب عند 1712 دولاراً للأونصة

مال وأعمال

أقفلت أسعار الذهب في البورصات العالمية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1712 دولارا أميركيا للأونصة مسجلة خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية إن أسعار الذهب استعادت شيئا من قوتها عند إقفال تعاملات أمس الأول الجمعة بعد أن سجلت تقارير البطالة الأميركية تراجعا ملحوظا، إذ أضاف الاقتصاد الأميركي 315 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس الماضي وهو رقم أعلى من التوقعات البالغة 295 ألف وظيفة.

ونقل التقرير عن رئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة لدى «دار السبائك» عادل الفضلي قوله إنه على الرغم من تحسن سعر الذهب لكنه مازال بعيدا عن مستوياته السابقة وهو مستمر في تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي

وأوضح الفضلي أن السبب في تراجعات الذهب عائد إلى تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) على زيادة الفائدة للحد من تسارع التضخم الذي بلغ 8?5 في المئة بالولايات المتحدة.وذكر أن منطقة اليورو أيضا سجلت معدلات تضخم قياسية لتصل عند حدود 9?1 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة إلى 10 أضعاف عقب التوترات مع روسيا.

وعن السوق المحلي أفاد الفضلي بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 17?1 دينارا أما عيار 21 فبلغ 15 دينارا، في حين بلغ سعر الفضة 224 دينارا للكيلو غرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة، وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28?349 غراما فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31?103 غراما.

