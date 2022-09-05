«KIB» يمدد عرضه التمويلي لشراء سيارات «Chery»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تمديد عرضه التمويلي على أفخم موديلات سيارات Chery، الذي أطلقه في أوائل العام بالتعاون مع الوكيل الحصري، شركة الغانم للسيارات (شيري الغانم)، حيث شمل كلّا من سيارات Chery Tiggo8 Premium، وChery Tiggo7 Luxury، وChery Arizzo6 Comfort.

وقد جاء تمديد هذا العرض الحصري من KIB نظرا لما شهده من إقبال متزايد من قبل العملاء منذ إطلاقه، حيث إنه يمنح تمويلا ميسرا من دون أرباح على فترة سداد مدتها 5 سنوات، مع كفالة مصنعية لغاية مليون كلم، وصيانة مجانية لأول 50000 كلم، كما تشمل المزايا الحصرية الأخرى التي يقدمها العرض: التسجيل مجانا في الإدارة العامة للمرور، وتأمينا مجانيا ضد الغير، علاوة على تقديم خدمة المساعدة على الطريق مجانا ولمدة 5 سنوات.

وفي هذا السياق، صرح رئيس قسم بيع السيارات في KIB، علي الحبابي: «نحن مستمرون في ابتكار أقوى العروض التمويلية لشراء أفضل العلامات التجارية للسيارات، وتقديمها بمزايا حصرية تلاقي تطلعات عملاء KIB وتتماشى مع نمط حياتهم، وتعكس القيمة المضافة التي يمنحها لهم كمؤسسة مالية رائدة وموثوقة في الكويت، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الثنائية وشراكاتنا مع نخبة وكلاء وشركات السيارات في الكويت، أبرزهم شركة الغانم للسيارات، وكيل سيارات شيري (شيري الغانم)».

مختتما تصريحه، أكد الحبّابي التزام KIB باتباع استراتيجية تركز بشكل أكبر على العملاء وعلى احتياجاتهم العصرية فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات التمويلية المقدمة لهم، وذلك تحت مظلة شعاره المؤسسي: «بنك للحياة»، الذي يعمل بموجبه جنبا إلى جنب مع العملاء بصفته الشريك المالي المقرب والموثوق لديهم، مساهما على مر الأعوام، وبالخبرة العريقة التي يتمتع بها في هذا المجال، بتقديم حلول مصرفية وتمويلية استثنائية، تتضمن عدة مزايا وتسهيلات تثري تجربة العميل، وتمنحه الراحة واليسر في تسديد التمويل، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

