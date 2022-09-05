«وربة»: 27 فائزاً في «السنبلة» و«السنبلة Kids» و«الحصالة»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية والسنبلة Kids وحساب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة، حصل كل منهم على 1000 دينار كويتي وهم: حنان قاسم عبد الله حياه، محمد حمود عبد الله الحجيلي، سعد شمخي جبر محمد، خيرية عبد عياده الشمري، محمد مبارك عيد الدوسري، يوسف بدر عبد الرحيم الأنصاري، عمر عماد عبد العزيز العسكر، أحمد عثمان براك الدبيخي، بدر محمد أحمد الحميدي، سعود عبد العزيز يعقوب بو حيمد.

وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: هيف بدر هيف الحجرف، محمد عبد الله عبد الرضا أشكناني، نوره طلال عبد الله المطيري، ثنيان متعب محمد العتيبي، عمر محمد عباس محمود أبو سماره، حور محمد عباس سالم، وسارة عثمان أحمد الصفران.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: خالد فهد سالم العجمي، عبد العزيز هيثم عبد العزيز التركيت، سلوى عبد الله زيد الظفيري، البندري عبد الرحمن سليم العتيبي، عيسى سعود عيسى المخيزيم. والجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبرة ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداما من حيث التصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصا للشباب. وأما بالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وحول الشروط، قال عبد العزيز سعود البخيّت - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح». والجدير بالذكر أن بنك وربة أطلق أحدث حلوله المصرفية Customer Onboarding وفق بنود استراتيجيته الخمسية الطموحة التي تمكن غير عملاء بنك وربة بالتقدم بطلب فتح حساب السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك الالكتروني دون الحاجة لزيارة أي فروع البنك، وفي غضون خمس دقائق فقط -من خلال النظام الآلي الجديد الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي الكويتي- سيتمكن العملاء الجدد من استكمال طلب فتح حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان.

