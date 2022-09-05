مجلس المسلماني.. منارة علم ودار تواصل

ديوان Diwan

الرحلة إلى دولة قطر الشقيقة كانت عبر بوابة المطار ثم الطائرة، لكن رحلة الإبحار في تاريخ دولة قطر وتصفح صفحاته من التأسيس إلى حاضرنا كانت من خلال ما قدمه ومازال يقدمه مجلس المسلماني برجالاته الأوفياء وعلمائه النجباء وفعالياته المتنوعة التي تعبر عن روح الترابط الأسري والمجتمعي في قطر وتعكس ثقافة الأجداد روايات وقصائد وشيلات يعتز بها السامع وتنهل منها الأجيال حاضراً ومستقبلاً.

بين القصص والشيلات المروية والمطبوعة هناك تحفة فنية معمارية لا يمكن للزائر إلا أن يقف عندها وعند تفاصيلها، فخلف كل باب من أبواب مبنى مجلس المسلماني حكاية وحدث وعبر كل نافذة من نوافذ غرفه وصالاته المتعددة يمر شعاع أمل صاغه الأجداد عبر السنين وحافظوا عليه ليصل إلى الأبناء ليكون لهم شعلة تنير دروب المستقبل.

