ديوان Diwan

في القاعة المخصصة لاستقبال الزوار، والتي شهدت زيارة كبار شخصيات العالم من رؤساء دول ودبلوماسيين ورجال أعمال ومشاهير في مختلف المجالات كان اللقاء مع الدكتور ناصر بن جاسم المسلماني وكبار الشخصيات من عائلة المسلماني الكريمة، وبدأ الحديث عن تاريخي مجلس المسلماني، والذي جمعه الدكتور محمد بن جاسم المسلماني في مجلد خاص حمل اسم «مجلس المسلماني.. السيرة والتاريخ» استعرض فيه ضمن ثلاثة فصول السيرة التاريخية والتأسيسية لمجلس المسلماني حيث تناول في الفصل الأول المرحلة التاريخية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين وحاول فيه تتبع آثار المكان الذي كان يقيم فيه الجد الأكبر للعائلة في قطر محمد بن سعيد بن إبراهيم المسلماني، كما تضمن الفصل الأول صوراً قديمة لمنطقة الجسرة التي كان يقيم فيها آذاك وكذلك صور الساحل القديم للدوحة وبعضا من الملامح التاريخية التي رأى المؤلف أنها مهمة.

أما الباب الثاني من الكتاب فقد تضمن أبرز أنشطة المجلس خلاص السنة الأولى من انطلاقته والتفاعل الكبير الذي يحظى به كدليل على أهميته ودوره في ترابط العائلة في جميع المناسبات.

اما الفصل الثالث فقد تناول المؤلف فيه أهم ملامح تاريخ العائلة في مرحلة ما قبل النفط ودور الأفراد والمهن التي كانوا يزاولونها مثل الغوص ونواخذة السفن وطواشين وتجار اللؤلؤ في العائلة.

وفي خاتمة الكتاب أشار الكاتب إلى أن المجلس يعتبر أحد معالم سوق واقف، حيث يحمل مضامين الترابط الأسري ويعكس تفاصيل البيت القطري الأصيل بكل مفرداته ويمثل المجلس الذي ظل مفتوحاً لأكثر من مئة وستين عاما تكملة لفكة سوق واقف الذي يستلهم التراث ويبرز ملامح الزمن القديم من خلال شكل البناء والتصميم، حيث يمكن تلمس جوانب الحياة في العصور السابقة.

