تحفة تراثية

ديوان Diwan

المجلس هو احد بيوت عائلة المسلماني، وكان يمتلكه الوجيه إبراهيم بن سعيد بن محمد المسلماني في بداية القرن العشرين ضمن مجموعة من المنازل التي أسسها جده محمد بن سعيد بن إبراهيم المسلماني بعد انتقاله من منطقة الزبارة عام 1842م، والبيت كان يحوي زهاء العشر غرف وحوشاً ومجلساً خارجياً للضيوف والخدم وعمارة للأخشاب ومعدات ومستلزمات السفن والغوص في مقدمة البيت من جهة البحر، ومع التطور العمراني دفن الجزء الأمامي من ناحية البحر وانشئ طريق من برج الساعة إلى سوق واقف (شارع عبد الله بن جاسم حاليا)، كما تمت إزالة جزء من الجانب الشرقي للبيت بغرض توسعة السكة (الممر) من ناحية الشرق، كما بنيت محال تجارية في الجهة الشمالية والشرقية المطلة على الطريق الجديد، وطيلة هذه السنوات ظل البيت مأهولاً بعائلة إبراهيم بن سعيد حتى وفاة ابنه الأكبر سعيد بن إبراهيم عام 1996م. وبعدها أدرج البيت من ضمن البيوت التراثية التي اولتها الدولة اهتماماً خاصاً للمحافظة على الهوية والتراث، وذلك بترميمه وتحديثه ومن ثم منحه بمكرمة أميرية لعائلة المسلماني في عام 2015م.

