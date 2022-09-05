ديوان Diwan

استكمالاً لدور مجلس المسلماني الريادي في التنوير والتثقيف والحفاظ على تراث الأجداد قدم الدكتور ناصر جاسم المسلماني مجموعة من شيلات وقصائد في مؤلف خاص حمل تحت اسم (قلوبنا موارد عزنا... شيلات وقصائد المسلماني في ذكرى مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم محمد بن ثاني) اشتمل الديوان الشعري سبعة أعمال من الشيلات والقصائد الوطنية إضافة إلى فن النهمة البحرية والربابة، وهي: من الشيلات والقصائد : زين لوطاني- الوجبة دليل – بوحمد شيخنا – قطر علت – سرج ن وخيال- دوحة لعز – النشر لدعم – فكاك المجابيس – برزان – علم جاسم – و برزان (نهمة) – أمير وشعب (جرة ربابة).

