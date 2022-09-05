من هم المسلمانيون؟

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عائلة المسلماني من العائلات المؤسسة في دولة قطر، والتي سكنت مدينة الدوحة في مقتبل القرن التاسع عشر الميلادي (1840م) بعد انتقال الجد الأكبر السيد المكرم محمد بن سعيد بن إبراهيم المسلماني الشريف.. من قرية عين محمد في منطقة الزبارة إلى شرق دوحة البدع والتي سميت الجسرة فيما بعد..

ويروي الآباء نقلا عن الأجداد ان اصل العائلة من قريش و ترجع في نسبها الى ال البيت المبارك من الإشراف الذين استوطنوا ساحل الخليج العربي من العراق حتى سواحل عمان.. وقد عرفت العائلة بشرفها ومكانتها منذ بدايات تأسيس الدولة وكان لرجالها مواقف مشهودة في مراحل تطور الكيان المؤسسي لإدارة شؤون دولة قطر . كما أصدر النسابة المصري أيمن زغروت الحسيني، معجماً لقبائل دولة قطر، أصولها وجذورها ونسبها، وتناول المعجم عائلة المسلماني كإحدى العائلات ذات الجذور الهاشمية، وأورد المعجم سلسلة النسب للعائلة التي تلتقي بأمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وذكر المعجم ان «آل المسلماني أسرة من آل ابي فليتة من السادة الأعرجيين، ذرية الشريف مسلم بن محمد بن قاسم بن هاشم بن سالم بن حمد بن عبد الله بن عبد اللطيف بن محمد بن سالم بن ابي ردينة سالم (جد الأشراف بني الرديني) بن شيحة بن هاشم بن قاسم أبي فليتة (جد الأشراف بني أبي فليتة) بن المهنا الأعرج بن الحسين شهاب الدين بن المهنا الأكبر (جد الأشراف المهانيا) بن داوود بن القاسم بن عبيد الله بن طاهر المحدث بن يحي النسابة بن الحسن بن جعفر بن الحجة بن عبيد الله الأعرج (جد السادة الأعرجيين) بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن السيدة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأورد العلامة محمد بن علي بن موحي الغروي في مخطوط بحر الأنساب أن ذرية السيد السيد سالم بن شيحة بن هاشم بن أبي فليتة يقال لهم بنو الرديني وبنو فليتة، وأنهم ارتحلوا من الحجاز إلى شمال وشرق نجد، وانتشروا بساحل البحرين وشماله، ولهم بالبصرة بقية صالحة، وقد اطلع الكاتب على عدة وثائق لهذه الأسرة الكريمة، منها شهادة نسب لأحد أبنائها من الهيئة العربية لتوثيق الأنساب.

وفي «الإقرار النسبي» لآل المسلماني بنقابة السادة الأشراف آل البيت بالعراق: «إن أسرة الأشراف المسلماني آل سالم الحسينيين الهواشم بفرعيها في قطر وسلطنة عمان هم ذرية الشريف مسلم الجد الجامع لفرعي الأسرة الكريمة،، وهما من الأسر الحسينية المتصل نسبها بسلالة الشريف بن فليتة قاسم بن مهنا الهاشمي أمير المدينة المنورة».

