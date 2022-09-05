الدكتور جاسم ناصر المسلماني

ديوان Diwan

باحث وشاعر ومؤرخ ونسّابة، إلى جانب عمله طبيباً، شارك في العديد من الملتقيات التي قدم من خلالها اسهاماته في مجال التاريخ، كما صدر ديوان شعر عنونه بـ «شيلات وقصائد المسلماني في ذكرى مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله»، وخلاله يؤرخ لمواقف ومحطات ومراحل التأسيس على يد المؤسس، ورجاله. علماً بان هذا الكاتب قد لاقى نجاحاً كبيراً وقبولاً وانتشاراً على مستوى قطر والخليج، ومازال يتُردد أشعار هذا الديوان في كل مناسبة، وتنوعت أشكال الشعر فيه بين العارضة والنظم والقصائد والموال إلى جانب الزهيري الذي يعد بمنزلة شعر خاص كان يتم ترديده على سفن الغوص في قطر عن طريق النهام، وبشكل عام فإن أشعاره أغلبها يتغنى بالوطن ورجاله، كما ان لديه أيضاً قصائد متنوعة في شعر الحكمة والنصح والفخر والرثاء وكذلك جميع أغراض الشعر، وقد نظم قصائد بالفصحى إلى جانب العديد من القصائد التي تنتمي للشعر النبطي، ولديه ديوان سيتطرق (مواويل وزهيريات المسلماني) وخلاله سيتم جمع أكثر من 15 موالاً نظمياً في أغراض مختلفة كالحكمة والغزل والمدح وغيره من جوانب الشعر.

