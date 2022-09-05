قاسم الياقوت.. السفير الفنان

ديوان Diwan

مقالنا اليوم يحكي قصة حياة فنان سفير وسفير فنان في نفس الوقت قاسم عمر الياقوت الذي لنا من اسمه ولقبه كشرح وتفسير لمسيرة حياته، فهو رجل «قاسم» قلبه واهتمامه وحياته إلى قسمين اثنين، بين فن الرسم وتشكيل اللوحات الفنية الرائعة، وقسم آخر بين فن وعلم الدبلوماسية الذي مارسه لأعوام طوال في سفارات الكويت في الخارج، وقضى فناننا قاسم «عمر» بين المجالين، فأصبح «ياقوتاً» ثميناً نادراً، لا يقدَّر ثمنه إلا من يعرف حقيقة قيمته وندرته، فالياقوت حجر كريم، وكذلك هذا القاسم الياقوتي الكريم.

ولد الفنان السفير قاسم عمر الياقوت سنة 1934 بفريج سعود بمنطقة القبلة من مدينة الكويت. وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة المباركية، وفي منتصف مرحلة الخمسينيات أُرسل في بعثة دراسية الى المملكة المتحدة، ودخل كلية «تشلسي» وتخصص بعلم الهندسة «والهندسة نوع من الفن كما هو معروف» عاد إلى البلاد ناجحاً وعمل في الكلية الصناعية لمدة عامين اثنين.

وبعد استقلال الكويت وإنهاء معاهدة الحماية البريطانية، رأت الدولة أن تمارس دورها الطبيعي كدولة مستقلة بين دول العالم، وبدأت بتبادل السفراء بينها وبين مختلف دول العالم لتوطيد أواصر التعاون والصداقة، وعقد الاتفاقيات الخاصة بالتبادل التجاري والثقافي والفني بين مختلف الشعوب.

وفي هذه الأثناء اختارت وزارة الخارجية وهي في أول عهدها بالعمل بعد الاستقلال عدداً مختاراً من رجال البلاد ممن حصلوا على شهادات عليا من الخارج، أو لهم دراية واتقان ببعض اللغات الأجنبية، وهذه المؤهلات كانت موجودة عادة في أبناء الأسر الكويتية المعروفة الميسورة الحال مادياً، اختارت نخبة من هؤلاء ليكونوا سفراء للكويت، وفي سنة 1960 وقع الاختيار على قاسم عمر الياقوت ليكون أول عمل له في الخارج مساعداً للملحق الثقافي في لندن، وكان الياقوت له خبرة ودراية سابقة بأسلوب الحياة في بريطانيا نتيجة دراسته فيها، ويعرف تقاليد وعادات أهلها، ويتقن اللغة الإنكليزية كواحد من أبنائها، فكان هو الرجل المناسب في المكان المناسب. ثم دارت الأيام وبدأ دوران الياقوت في سفارات الكويت حول العالم، فانتقل من بريطانيا إلى إيران لمدة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 1967، ثم انتقل للعمل بسفارة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية، ومكث هناك ثلاث سنوات أيضاً حتى سنة 1970.

عاد قاسم الياقوت إلى الكويت عاملاً بديوان وزارة الخارجية حتى سنة 1972، ومن الكويت انتقل الى سفارة الكويت لدى جمهورية الصين، ثم في سنة 1975 أصبح مستشاراً بسفارة الكويت لدى إيطاليا لمدة عامين.

وفي سنة 1977 أصبح سفيراً للبلاد لدى الإمارات العربية المتحدة حتى تاريخ 1986، ثم أصبح سفيراً لدى باكستان، ثم سفيراً في إيطاليا.

كما ذكرنا سابقاً أن عمل أي سفير هو توطيد أواصر الصداقة والتعاون والتفاهم بين بلاده والعاصمة التي يعمل فيها، فهذا السفير الفنان أو الفنان السفير هو خير من وقع عليه الاختيار للقيام بمثل هذا العمل، فالدبلوماسية فن جميل تحتاج إلى الروح الشفافة والذوق الرفيع، بالإضافة إلى الثقافة وفن التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.. وهذا ما كان يعمله ويتمتع به سفيرنا الياقوت، فنال في سنوات خدمته عدداً من الأوسمة والنياشين تقديراً لجهوده المميزة في خدمة وطنه في السفارات في الخارج، وفناننا وسفيرنا الياقوت يجيد التخاطب باللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية، بالإضافة إلى بعض المهارات باللغات الأردو والفارسية.

إن ما فات من هذا المقال كان في صميم عمل السفير قاسم الياقوت كدبلوماسي، فلنقي الضوء على سيرته كفنان رسام، اشترك الياقوت في أول معرض فني خارج البلاد في لندن في «شينيل غاليري» سنة 1956، ثم اشترك في معرض الربيع الأول في الكويت الذي نظمته المدرسة المباركية لطلبة مدارس معارف الكويت في سنة 1958، وفي هذه السنة درس الفنون الجميلة في مدينة سالزبورج الجميلة في النمسا على يد الأستاذ والفنان العالمي أوسكار كوكوشيكا.

ثم توالت اشتراكاته في معارض فنية كثيرة يزيد عددها عن العشرين معرضاً، في كل من بريطانيا ورومانيا وإيطاليا وباكستان والإمارات وغيرها من الدول.

كان السفير الياقوت عندما ينتقل من عاصمة إلى أخرى سفيراً للكويت، لا ينسى أنه فنان بالفطرة، فنان في المقام الأول، فيحرص على تجهيز فرشاته وألوانه ولوحاته معه أين ما رحل، فالفن والرسم عشقه الأول، فيجد فيه الراحة والسلوان وهو بعيد عن أرض الوطن في بلاد الغربة.

وفي الأوقات الذي كان فناننا الياقوت يكون هنا على أرض الوطن، كان يحرص على زيارة جمعية الفنون التشكيلية بشكل دوري ومتواصل ويتحدث مع أبنائه الفنانين الشباب وكان لا يبخل عليهم بالنُصح والارشاد في عملهم الفني (فهو بالأصل فنان) وكان يوجه إلى الواحد فيهم نقداً أبوياً حانياً، ونصائح من فنان إلى فنان. وللفنان السفير قاسم عمر الياقوت لوحات فنية رائعة رسمها خلال وجوده خارج البلاد، خاصة عندما كان يعمل بإيطاليا.. فإيطاليا هي مهد الحضارة وأرض الفن والجمال. رحل سفيرنا الفنان الياقوت عن دنيانا الفانية، ومثل أغلب الفنانين لم يترك وراءه ذهباً ولا فضة.. ولا درهما ولا ديناراً.. بل ترك ما هو أغلى وأثمن من الذهب والفضة.. والدرهم والدينار.. ترك لوحات جميلة وسيرة عطرة وسجلاً ناصعاً في خدمة الوطن.

