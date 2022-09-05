ديوان Diwan

الهدف الأساسي لليوم الدولي للعمل الخيري هو التوعية بالعمل الخيري وتوفير منصة مشتركة للأنشطة الخيرية حول العالم ليشارك بها الأفراد والمنظمات الخيرية والإنسانية والتطوعية من أجل تحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

أهمية وأهداف الاحتفال بالمناسبات الأممية

الأيام والأسابيع الدولية هي مناسبات لتثقيف الجمهور بشأن القضايا ذات الاهتمام، وحشد الإرادة السياسية والموارد لمعالجة المشاكل العالمية، وللاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها. إن وجود الأيام الدولية يسبق إنشاء الأمم المتحدة، لكن الأمم المتحدة احتضنتها كأداة دعوة قوية. اعتمد الخامس من شهر سبتمبر من كل سنة يوما دوليا للعمل الخيري، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا اليوم في عام 2012م.

يتيح العمل الخيري، مثله في ذلك مثل مفهومي التطوع والإحسان، فرصة لتعزيز الأواصر الاجتماعية والإسهام في خلق مجتمعات أكثر شمولا ومرونة. فالعمل الخيري لديه القدرة على رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، كما أنه له القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال. والعمل الخيري فاعل جدا في تحسين الثقافة والعلوم والرياضة وحماية الموروثات الثقافية، فضلا عن تعزيزه لحقوق المهمشين والمحرومين ونشر الرسالة الإنسانية في حالات الصراع.

أدركت الأمم المتحدة أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو تحد عالمي هائل ومتطلب لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة. وتم إقرار اليوم الدولي للعمل الخيري ويتم الاحتفال به في الخامس من شهر سبتمبر من كل عام بهدف توعية وتحفيز الناس والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المشتركة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية. وتم اقرار اليوم الدولي للعمل الخيري بهدف توعية وتحفيز الناس والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المشتركة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية. وقد اعتَمدت الأمم المتحدة اليوم الخامس من شهر يوليو/ سبتمبر من كل عام، باعتباره اليوم العالمي للعمل الخيري، وقد تمّ اختيار هذا التاريخ، في اليوم المصادف لوفاة الأم تيريزا، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1979م، تقديرا منهم لجهودها الخيرية والأعمال الإنسانية التي قدّمتها لمقاومة الفقر وآثاره.

أهمية اليوم الدولي للعمل الخيري

تكمن أهمية اليوم العالمي للأعمال الخيرية، من مركزية القضية التي يهتم ويحتفي بإحيائها، إذ يحمل في طيّاته رسائل توعوية مهمة لمختلف المجتمعات بضرورة مساندة المحتاج، ويوفر لذلك المنصات الموثوقة لتقديم الدعم والتبرعات من مختلف دول العالم، كما يعتبر مهرجاناً عالمياً لتقدير جهود المتطوعين والقائمين على الأعمال الإغاثية في جميع أنحاء العالم. بعض المساهمات في اليوم العالمي العمل الخيري يمكن لأي فرد أو منظمة أن تسهم في الاحتفاء الذي يحييه العالم كل عام بالعمل الخيري، بحيث يمكن أن يكون اليوم العالمي للعمل الخيري فرصة لبداية رحلة التطوّع وتقديم العون لمن يحتاجه، فالمنظمات الخيرية تنظم حملات تطوعية بشكل دوري لمساندة الفقراء والمناطق المتضررة جرّاء الكوارث الطبيعية، وكذلك كبار السن يحتاجون للمساعدة في شؤون حياتهم، كما يظل باب الدعم المادي مفتوحا في كل وقت.

كما اعتمدت الأمم المتحدة جدول أعمال التنمية 2030 في سبتمبر 2015م يدعو إلى تعزيز روح التضامن العالمي، ويركز تركيزا رئيسيا على حاجات الفئات الأضعف والأشد فقرا. كما أن جدول الأعمال يعترف كذلك بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المتنوع، ابتداء من المؤسسات المتناهية الصغر ومرورا بالتعاونيات وانتهاء بالشركات المتعددة الجنسيات. كم أنه يعترف بالدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في تنفيذ جدول الأعمال الجديد، حيث وضعت أهداف التنمية المستدامة جدول عمل يمكن تأطيره في أربعة مجالات تتمثل قي: الناس والكوكب والرخاء والسلام والشراكة يعرض مفاهيم يمكنها تحويل معايشنا وكوكبنا من خلال تقديم أطر عملية لخدمة المؤسسات الخيرية في سعيها الجاد نحو تمكين الأفراد من الإسهام في تحسين عالمنا.

الأهداف الدولية والعمل الخيري

واحد من مقاصد الأمم المتحدة التي نص عليها ميثاقها هو «تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية». وكان أول عمل للأمم المتحدة في هذا المقصد في أوروبا التي دمرتها الحرب العالمية الثانية وساعدت المنظمة في تعميرها بعد ذلك. ويعتمد المجتمع الدولي الآن على المنظمة في تنسيق عمليات الإغاثة الإنسانية نظرا لطبيعة الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان مما يتطلب جهدا خارج قدرة السلطات الوطنية والجغرافيا الوطنية.

لذا تؤكد هيئة الأمم المتحدة بأن المشاركة المجتمعية تضطلع بدور مهم في إيجاد التغيير العالمي المنشود، التي يمكن للمشاركة المجتمعية الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية من خلال بعض السبل على سبيل المثال لا الحصر:

1) إذكاء الوعي بصعوبة التحديات، والدفع قدما نحو عمل جمعي عالمي في ما يتصل بالقضايا العالمية.

2) تعزيز الثقة بين المجموعات المتنوعة وبناء رصيد اجتماعي بينها.

3) تجاوز الحواجز الاجتماعية والثقافية وإيجاد مجتمعات أكثر اتساقا وتواؤما.

4) تعزيز المرونة من خلال العمل الجمعي.

5) تحسين الحس المجتمعي من خلال تعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية.

