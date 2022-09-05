العم إبراهيم طاهر البغلي يهنئ النهار في عيد صدورها السادس عشر

ديوان Diwan

أعرب العم إبراهيم البغلي راعي جائزة البغلي للابن البار ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة عشرة لتأسيس جريدة النهار، مبينا أنه منذ صدرت جريدة «النهار» لأول مرة في دولة الكويت الحبيبة في 2 سبتمبر 2007، وهي تعنى بتعزيز القيم الوطنية والجوانب الإيجابية في المجتمع.ومع مرور الزمن ما زالت ترفل جريدة «النهار» في حلة قشيبة وتضيء شمعتها السادسة عشرة، عبر مسيرة حافلة بالعطاء والارتقاء بالرسالة الصحفية، التي تكتسب مدلولها من خلال التزامها بالمصداقية واحترامها للحقيقة وتمسكها بالقيم الأخلاقية، وهو نهج واضح وميثاق شرف عظيم تبناه الأخ الكريم جواد بو خمسين رئيس «مجموعة بوخمسين القابضة» وصاحب جريدة «النهار» الغراء، التي تبوأت تلك المكانة العالية في المشهد الصحافي الكويتي، وساهمت في تعزيز دور ورسالة الصحافة، حيث دفع بها في الاتجاه الذي يسمح لها بالالتصاق بمعطيات الواقع والدفاع عن مصالح الوطن وأهدافه العليا، وجعل من الحرية رديفا للمسؤولية، فاتجهت الجريدة لمخاطبة الرأي العام وفق تلك القاعدة، معترفا بحق المتلقي في الحصول على المعلومات بصدق وأمانة وبرؤية واعية، بما يمكنها من أن تكون مع الوطن،لا عليه، وأن تجعل من نفسها نافذة لنقل الحقائق، وتعميق روح المحبة والوئام الاجتماعي، بما يقربها من الناس وكسب ثقتهم حيال ما تتناوله من تحليلات ومعلومات.

ونبارك لـ«النهار» تلك المسيرة الحافلة بالعطاء على مدار ستة عشر عاما، ونفتخر بتخصيص صفحة أسبوعية بعنوان «أمي وأبوي تاج راسي»؛ تعبر عن قضايا وأهداف مبرة إبراهيم البغلي للابن البار، والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية المسنين، كالبر بالوالدين وبر كبار السن وبر الوطن، وقضايا وأهداف الجمعية والمبرة على حد سواء، كالمساهمة في توفير الرعاية الشاملة لكبار السن وكيفية التعامل معها لحفظ كرامة المسن وإشعاره بإنسانيته.

وإننا إذ نزف أجمل التهاني والتبريكات؛ لـ «النهار» با?يقادها شموع التألق والإبداع، وهي تواصل أداء رسالتها الإعلامية في خدمة وطننا الحبيب عبر التمسك بالمهنية في عملها، وفق منهج وطني أصيل، مع أخلص التهاني لجميع فرسانها بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس هذا الصرح الإعلامي الكبير، 16 عاماً من العمل الدؤوب والمتميز، ونثمن جهود جميع كوادرها، متمنيا لهم التوفيق والمزيد من العطاء والإبداع ولصحيفة «النهار» مزيدا من التألق والازدهار.

كل التهاني والتبريكات لصحيفتنا الغراء «النهار» بتألقها في سماء الإبداع والازدهار الدائم في البحث عن الحقيقة وبيانها، وأُهنئ النهار هذا الرافد الإعلامي والحيوي والصوت والرأي الوطني الأصيل بعيدها السادس عشر الذي تجسد فيه كل معاني الألفة والأواصر الوطنية من أجل رسم كل ما هو جميل في بلدنا دولة الكويت الحبيبة.

