أعراض العجز المتعلم... العجز الدافعي (الجزء الثاني)

ديوان Diwan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الايجابيون صبحكم الله بالخير والبركة والتفاؤل، سوف نتحدث في موضوع اليوم عن أعراض العجز المتعلم استكمالا لموضوع الجزء الأول عن العجز المتعلم استراتيجيات المواجه، وهي أربعة أعراض نتناولها في أربع حلقات.حلقة اليوم عن عرض العجز الدافعي. تعالوا نشخص هذا العرض نفسيا من منطلق الدافع الداخلي للإنسان عندما يواجه موقف تحد.

يمكن تلخيص الملاحظات العملية، عندما يتعرض الإنسان لأحداث غير ممكن التحكم فيها، يظهر عليه انفعال في بادئ الأمر، ثم تقل حدته تدريجيا، ويحل محله مظاهر تشير إلى السلبية والعجز الدافعي، وحتى في حالة إيقاف هذه الأحداث يظل سلوك الإنسان في بعض الأحيان تستمر في المحاولة أمام موقف العجز في انزعاج ظاهر، وينفد صبره الشديد، ويسلك سلوك العاجز في التعبير عن الموقف بصراخ أو تلفظ سلبي يدل على خوفه، أو توقف عن الاستمرارية ويبقى مكانه دون حركة، ويتحول مع استمرار المحاولة إلى حالة قريبة من حالات الاكتئاب. مما يدل على أنه كان يعانى من أعراض أساسية من العجز وأول هذه الأعراض: العجز الدافعي.

ما هو العجز الدافعي نفسيا: هو انخفاض دافعية الفرد لمحاولة التحكم في الأحداث، فيقلع بسهولة وبسرعة عن المحاولات التالية للتحكم في الحدث. وهنا يتمثل العجز الدافعي في إيقاف التعلم من خلال خفض استجابة الفرد الإرادية، وعدم وجود بواعث لمحاولة إيجاد استجابة مواجهة جديدة. وبالتالي تعلم العجز لاعتقاده عدم امتلاكه معطيات التحكم في عمليات التعلم، وبعد مرات عديدة من الفشل يستكين ولا يُقْدِمْ على أي محاولة. فالعجز يمكن تعلمه من خلال الإقلاع السريع والتوقف المفاجئ، وأن استجابته ليس لها فائدة، حتى عندما يفعل فإنه لا يستطيع الاستمرار في حركاته وأفعاله المبدئية ويصبح سلبيا متقاعسا. وغالبا ما نرى هؤلاء الأفراد كما لو أنهم كانوا سلبيين خائفين من المحاولة، وأن الجهد بالنسبة إليهم يبدو عديم الجدوى، ويُقْلِعُونَ بسرعة عن المحاولة، وتنمو لديهم استراتيجيات هدم الذات، والتي تؤدي بهم في النهاية إلى فشل أكثر. ويبدو لهم أنهم يحاولون من أجل أهداف غير قابلة التحقيق، فضلا عن أنهم يميلون إلى التلكؤ وينجزون المهام التي تتطلب جهدا أقل. وهم بالطبع مكتئبون، وأحد أشكال اكتئابهم الغضب، وعندما يحاولون التخلص يدركون أن محاولاتهم لا قيمة لها لإحساسهم بعجز قدراتهم.

النتيجة المترتبة على ذلك هي خضوع الإنسان للتأثيرات المتباينة هنا وهناك، وهو بسبب عجزه وقلة حيلته وتشوه معارفه، ويفقد القدرة على اتخاذ القرار، ويترك نفسه للآخرين لكي يفكروا نيابة عنه، ويوما بعد يوم، ونتيجة لانخفاض دافعه للتحكم، يتحول إلى مجرد هيكل نفسي بلا مضمون، ومجرد شيء يتحرك في فراغ، عندئذ يفقد إرادته، وإذا ما فقد إرادته وقل دافعه للتحكم وتشوهت معارفه فقد التأمل في المستقبل، وإذا ما قُدر له أن يتحرك ستكون حركته مجرد نشاط عشوائي غير موجه، تتشكل وتتعمق لديه الصدفة والقدرية والحظ، وهي عوامل قد تكون محورية في قيادة خطاه وتوجيه مسعاه.

أصدقائي الايجابيون نحن في أمس الحاجة لتحصين أنفسنا وأولادنا ضد العجز المتعلم، في داخل البيئة الأسرية، والتعليمية، والمهنية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها، ويمكن تحصينها ضد العجز المتعلم من خلال تعريضها لأحداث ممكن التحكم فيها وإكسابها مفهوم الأمل المتعلم. وللحديث بقية. أختم كلامي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العَجْزِ، والكَسَلِ، وَالجُبْنِ، والهَرَمِ، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». وفي رواية أخرى (وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ).

أ.د. عبدالمنان ملا معمور بار

أستاذ الإرشاد والعلاج النفسي للدراسات العليا

جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية

