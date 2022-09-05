العراق إلى المربع الأول.. طعن في استقالات نواب الصدر

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بغداد- الوكالات: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق امس أنها حددت موعداً للنظر بدعوى رفعت للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.

وقال إعلام المحكمة، في بيان، إنه «تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية «وأضاف، أنه «سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 28 سبتمبر الجاري». وفي 12 يونيو الماضي دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري إلى تقديم استقالة نواب الكتلة الى رئيس البرلمان، معتبراً هذه الخطوة تضحية منه «من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وامنه وازدهاره واستقراره». وفي ذات اليوم، وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي على استقالة نواب الكتلة الصدرية. الى ذلك أكدت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى عقد جلسة ثانية للحوار بين كل الكتل السياسية للوصول إلى حلول تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد. وستشمل الجلسة الثانية التي يسعى لها مصطفى الكاظمي العملَ على إيجاد توافق على إجراء انتخابات مبكرة وحلِّ البرلمان الحالي.

في غضون ذلك، شدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس على ضرورة تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة. وحدّد الحلبوسي في بيان أجندة تشمل 10 بنود، للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار المرتقبة. وقال «جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن تتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها» ذاكرا منها «تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل». ودعا إلى « انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية». كما طالب الحلبوسي بمناقشة «إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة الذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010». وتابع «إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب». وطالب الحلبوسي بتضمين جلسات الحوار العراقي المقبلة مناقشة «إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها على أن تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن». وفي 16 أغسطس الماضي، دعا الكاظمي قادة القوى السياسية إلى «اجتماع وطني» في قصر الحكومة ببغداد، لبدء «حوار وطني جاد» من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.

ومع بدء الاجتماعات، أعلن التيار الصدري «عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي». وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل «حكومة أغلبية»، بعد فوز التيار بالأغلبية البرلمانية. واندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات في 29 أغسطس الماضي، خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

