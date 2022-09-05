بين الشريعة والقانون.. «المهام الزوجية» تثير الجدل

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القاهرة- الوكالات: أثارت تصريحات متتالية حول مهام «الزوجة» مع زوجها وأبنائها، حالة من الجدل في مصر، بين مؤيد يستند على رأي الشريعة والقانون، ومعارض يؤكد مخالفة ذلك لـ«تعاليم الدين الإسلامي والقانون المصري». جاءت البداية بعد تصريحات لنقيبة أطباء القاهرة، د. شيرين غالب، حيث نصحت طالبات خريجات من كلية الطب بأهمية أن تكون «الأولوية للمنزل ولتربية الأولاد قبل المهنة». وبعد ذلك بأيام، أثارت تصريحات استشارية العلاقات الأسرية، د. هبة قطب، حالة جديدة من الجدل، عندما تحدثت عن «ضرورة مشاركة الرجال لزوجاتهم في دخول المطبخ والطهي». وفي تصريحات متلفزة، أكدت أنه «لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على الالتزام بالطهي لزوجها دون مشاركة أو تبادل للأدوار». وتزايدت حالة الجدل، بعد نشر المحامية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، نهاد أبو القمصان، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، مؤكدة أن «القرآن لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن». أثارت تلك التصريحات المتتالية، حالة من الجدل في الأوساط المصرية، وتباينت ردود أفعال المصريين بين مؤيد من جانب، ومعارض من جانب آخر. انتقل ذلك الجدل، إلى منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، والتي شهدت حالة من «الاستقطاب» بين مؤكدين على صحة تلك التصريحات «شرعا وقانونا»، وبين فريق آخر يؤكد مخالفتها لـ«تعاليم الدين والقانون».

نهاد أبو القمصان، أشارت إلى «الأسانيد الشرعية والقانونية»، التي تؤكد أن الزوجة غير مجبرة على إرضاع أبنائها.

وفي حديثها لقناة «الحرة» الأميركية، استشهدت بآيتين من القرآن وهما «233 من سورة البقرة، و 6 من سورة الطلاق»، وكذلك آراء الأئمة «الشافعي وابن حنبل» حول «جواز أجر الرضاعة في حالتي الزواج والطلاق». وأكدت وجود «نفقة أجر الرضاعة» في قانون الأسرة المصرية ويتم تطبيق ذلك في المحاكم بمصر إلى يومنا هذا. في السياق، أكدت أستاذة ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، سعاد صالح، أن «الزوجة ليست مجبرة على خدمة الزوج ولا الطهي وإذا فعلت فذلك يكون من باب الفضل والمروءة والإحسان وليس من باب الوجوب». وقالت «لا يجب على المرأة القيام بالأعمال المنزلية لكن تتفرغ لتربية الأبناء وطلبات الزوج».

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، عبدالغني هندي، إن «المرأة مجبرة وملزمة بإرضاع أبنائها وخدمة زوجها من باب المودة والرحمة، والضرورة، وحاجة الأسرة وفقا لتعاليم الإسلام».

وفي حال قدرة الزوج على «استقدام خادمة ومرضعة»، فإن الزوجة «غير مجبرة» على ذلك لأن القضية «تؤخد كلا على حد حسب الظروف المادية»، وفقا لحديثه لقناة «الحرة».

لكن نهاد أبو القمصان، تختلف مع الطرح السابق، مؤكدة أن «الإجبار والوجوب يناقض الفضل والمودة».

ماذا يقول القانون؟

المستشار القانوني المصري، حسن أبوالعينين، أشار إلى أن الحديث عن «عدم إجبار الزوجة على خدمة زوجها وإرضاع أبنائها»، غير دقيق «قانونيا».

وفي تصريحات لـ «الحرة»، أكد أن «القانون نظم ما يدل على وجوب والزام الأم بإرضاع أولادها»، لأن في حال «طلاق الزوجة تقيم دعوة أجر حاضنة».

وعن عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها، قال إن «القانون لم ينظم ذلك الأمر، لكن جرى العرف في ذلك أن تقوم الزوجة بتلك الواجبات، ويقوم الزوج بالانفاق على الحياة الأسرية».

وأشار إلى أنه «لا يوجد سند قانوني يجبر الزوج على الانفاق على الأسرة لكنه يفعل ذلك، وبالمثل فقد جرى العرف أن تقوم الزوجة بتلك الواجبات».

