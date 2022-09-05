السيسي: خصوصية استراتيجية للعلاقات مع السعودية

عربيات ودوليات

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس بوزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، حيث بحثا العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحسب بيان الرئاسة المصرية، اكد فيصل بن فرحان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين السعودية ومصر، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة. وبدوره، شدد السيسي على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية - السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

