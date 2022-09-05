إيران تُجهِّز 51 مدينة لحرب «بيولوجية وكيماوية»

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أكد مسؤول عسكري إيراني أن الجمهورية الإسلامية جاهزة لمواجهة أي تهديدات بيولوجية أو كيماوية، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وقال نائب وزير الدفاع العميد مهدي فرحي إن الوزارة «جهزت 51 مدينة في البلاد بمنشآت وتجهيزات ضرورية للدفاع السلبي»، وفق ما نقل عنه الموقع الالكتروني للتلفزيون. وأشار الى أنه «تم تأسيس مقر للدفاع السلبي لتنفيذ مهام مثل تحديد التهديدات ومراقبتها، وتزويد وتنسيق البنى التحتية المادية بهدف الرد على هذه التهديدات».

وشدد فرحي على أن الوزارة «باتت في موقع يتيح لها تحديد التهديدات بفضل بنى تحتية تم تنفيذها من أجل مواجهة كل أنواع التهديدات البيولوجية، الاشعاعية والكيماوية». وتأتي تصريحات نائب وزير الدفاع الإيراني في ظل توترات بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة بسبب الملف النووي وقضايا أخرى. وكانت إيران اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية في السنوات الماضية أضرت بالبنية التحتية للبلاد، كما اتهمت طهران تل أبيب بتخريب عدد من منشآتها النووية، واغتيال علماء نوويين وعسكريين.

في المقابل أفادت وسائل إعلام اسرائيلية امس بأن مقاتلات أميركية دخلت المجال الجوي الإسرائيلي وفي طريقها إلى منطقة الخليج. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن القاذفات الأميركية من نوع «B52» دخلت المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى الخليج، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة، قام الأميركيون بدوريات جوية عسكرية مع رحلات جوية باتجاه الخليج، بهدف توصيل رسائل إلى إيران. وفي تطورات الملف النووي الإيراني، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن قوة إيران في مجال الصناعة النووية أثرت تأثيرا كبيرا في مسار المفاوضات، ويجب استثمار هذه الفرصة لرفع العقوبات التي وصفها بالظالمة. وأضاف إسلامي أن إنجازات إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وتنفيذها لبنود قانون البرلمان المعروف بقانون «رفع العقوبات وضمان المصالح القومية» أدت إلى اتخاذ من وصفهم بالأعداء قرار العودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتهم، حسب تعبيره. في المقابل نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول أوروبي رفيع شارك بشكل مباشر في محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران أن الرد الإيراني على مسودة الاتفاق الأوروبية أعاد فتح قضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اعتقدت الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية أنه تم حلها بالفعل. وأشار الموقع إلى أن الرد الإيراني يمكن قراءته على أن طهران لا رغبة لها في التوصل إلى اتفاق. وفي واشنطن رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الربط بين العودة إلى الاتفاق النووي وتحقيقات الوكالة الذرية بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع إيرانية غير معلنة وجددت استعداد بلادها للعودة إلى التزاماتها باتفاق عام 2015 إذا فعلت إيران الشيء نفسه. وكانت الولايات المتحدة رأت أن الرد الأخير الذي قدمته طهران «ليس بناء». بدورها، قالت المفوضية الأوروبية أمس إنها تسلمت ردا من طهران بشأن إحياء الاتفاق النووي، ونقل موقع «بلومبيرغ» عن مصدر مطلع على مفاوضات النووي الإيراني قوله إن رد إيران على مسودة الاتحاد الأوروبي يجعل من المستحيل أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق معها.

