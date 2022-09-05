موسكو: أوروبا ارتكبت الكثير من الأخطاء وستدفع ثمنها

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف امس من أن «أوروبا ارتكبت الكثير من الأخطاء التي سيتوجب عليها دفع ثمنها» واضاف « ها هي تدفع الثمن الآن بخروجها من إطار الراحة والرفاهية الخاصة بها».

وجاءت التصريحات الروسية فيما يزور رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميغال ألمانيا آملاً في الحصول على دعم أقوى في وجه روسيا وطي صفحة التوترات الأخيرة بين كييف وبرلين.

وقبل وصوله أشار دنيس شميغال إلى «التقدم الهائل» الذي حققته ألمانيا. وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «في البداية، كانت تقدم فقط معدات الحماية أو خوذات واقية. الآن، تقدم معدات حربية متطورة من قاذفات صواريخ متعددة ومدفعية»، ولكنه أضاف «بالطبع نريد الحصول على المزيد من الأسلحة والمعدات في أسرع وقت ممكن، وعلينا أيضاً تغيير فلسفتنا في ما يتعلق بعمليات التسليم: يجب تزويدنا بدبابات قتالية حديثة». وقال «ننتظر من الولايات المتحدة دبابات أبرامز من الجيل الثاني ومن ألمانيا دبابات ليوبارد2. أوكرانيا بحاجة إلى الدبابات الحديثة». وأشار شيمغال إلى أن «ألمانيا أعلنت أيضاً تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي إيريس-ت»، موضحا أن بلاده قد تطلب ما مجموعه 12 نظاماً لحماية مجالها الجوي.في غضون ذلك أعادت روسيا نشر حوالي 20 ألف جندي روسي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، في مواجهة الهجوم الأوكراني المضاد، وفقا لمجلة «بوليتيكو» الأميركية.

لكن نتيجة الضغط الأوكراني فإن خط انسحاب القوات الروسية باتجاه الشرق نحو شبه جزيرة القرم قد أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى وفقا لصحيقة «ذا تايمز» البريطانية. وشارك حوالي 180 ألف جندي روسي في حرب أوكرانيا، وقتل منهم حوالي 20 ألفا في المعارك.

وتشير الأيام الأولى للهجوم إلى أن كييف تنشر قواتها حول خيرسون، امتدادا من جنوب غربي المدينة إلى نقاط بعيدة إلى شمال وشرق نوفا كاخوفكا، في احتمالية لسعي القوات الأوكرانية لـ«تطويق الروس»، حسب الصحيفة. وتسبب الهجوم الأوكراني المتواصل في «قطع خطوط الإمداد للقوات الروسية في المدينة إلى حد كبير» وجاء هجوم خيرسون كجزء من إستراتيجية أوكرانيا الهادفة إلى «إجهاد قوة الغزو الروسية بأكملها بداية من خاركيف في الشمال الشرقي إلى شبه جزيرة القرم على البحر الأسود»، حسب «وول ستريت جورنال».

