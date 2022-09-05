ترامب: بايدن «عدو الدولة»!

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واشنطن - الوكالات: رد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على جو بايدن الذي صوره على أنه تهديد للديموقراطية واصفا بدوره الرئيس الديموقراطي بأنه «عدو الدولة» وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا تمهيدا لانتخابات التجديد النصفي.

وندد الملياردير الجمهوري أمام مؤيديه بعملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي اي» في دارته بمارالاغو بفلوريدا في 8 أغسطس، معتبرا أن هذا التحقيق يشكل «المثال الصارخ على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأميركيين» وواحدا «من أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأميركي».

وحضر ترامب الى ويلكس بار البلدة الصغيرة الواقعة بالقرب من سكرانتون، مسقط رأس بايدن، من أجل دعم مرشحين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة في 8 نوفمبر ولا سيما محمد أوز الطبيب الذي أصبح نجما على الشاشة الصغيرة.

لكن في ولاية بنسلفانيا التي ستكون أساسية في معركة السيطرة على مجلسي الكونغرس كان بايدن قد سبق ترامب هذا الأسبوع وهاجمه بشراسة نادرة، متهما الرئيس الجمهوري السابق والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، بأنهم يمثلون «تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا». وفي فيلادلفيا مهد الولايات المتحدة دعا بايدن إلى إنقاذ «روح أميركا»، منتقدا بشدة من قال إنهم «لا يحترمون الدستور» و«لا يؤمنون بسيادة القانون» و«لا يعترفون بإرادة الشعب».

ورد عليه ترامب بالقول «إنه هو (بايدن) عدو الدولة» مستنكرا «خطابا هو الأكثر شراسة وبغضا وانقساما الذي يلقيه رئيس أميركي» مشددا على أن خطاب بايدن «كان مجرد كراهية وغضب».

وفي معرض تنديده بالتضخم وزيادة انعدام الأمن، قال ترامب «يمكنكم أن تأخذوا أسوأ خمسة رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، وتضعوهم مع بعض»، مضيفا «هم لم يُلحقوا الضرر الذي ألحقه جو بايدن ببلدنا في أقل من عامين» وكان التجمع الانتخابي بدأ بمجموعة مختارة من صور لبايدن يتلعثم خلال إلقائه خطابات.

وفي أول ظهور علني له منذ عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا في 8 اغسطس، قال ترامب إن هذا التحقيق يشكل «المثال الصارخ على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأميركيين» وواحدا «من أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأميركي». وشدد الرئيس السابق على أن «المداهمة المخزية» لدارته في مارالاغو كانت «استهزاء بالعدالة».

