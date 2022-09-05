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عربيات ودوليات

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واشنطن تعارض فرض قيود على التأشيرات لجميع الروس


واشنطن - الوكالات: أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن لا تعتبر أنه من الضروري فرض قيود على إصدار التأشيرات لجميع الروس كعقوبة على «تصرفات» روسيا في أوكرانيا.
وقال كيربي «فرضنا قيودا على التأشيرات على فئة معينة من الروس. نعتقد أن هذه أداة تساعد في محاسبة مؤيدي النظام. لكننا لا نعتقد أن محاسبة جميع الروس هي إجراء مثمر. نعتقد أنه ليس هناك حاجة للتحول إلى حرب مع الشعب الروسي بأكمله. لا يجب إلقاء اللوم على الشعب الروسي هنا». وظهرت دعوات متزايدة في الفترة الأخيرة في عدد من الدول الغربية لوقف إصدار التأشيرات ومنع دخول جميع الروس إلى أوروبا.


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