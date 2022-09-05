بدء مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن بمشاركة 27 دولة

عربيات ودوليات

عمان - الوكالات: انطلقت في الاردن امس مناورات «الأسد المتأهب» التي تستمر حتى الخامس عشر من سبتمبر الحالي بمشاركة 27 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتتخللها عمليات حول مكافحة الارهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل. وقال الجيش الأردني في بيان ان هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة ستجرى من 04 إلى 15 سبتمبر الحالي، موضحا أنها تهدف إلى «العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين اجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية». وأضاف البيان أن «هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل إستخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع». وتشارك في هذه المناورات أيضا، حسب البيان، المانيا وايطاليا واليابان والنروج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان واستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة الى الأردن.