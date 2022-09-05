لبنان.. اتفاق الحدود البحرية «شبه ناجز»

عربيات ودوليات

بيروت - القدس المحتلة - الوكالات: ذكرت قناتا «العربية» و«الحدث» نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بات شبه ناجز، مؤكدة أن حقل كاريش النفطي سيبقى مع إسرائيل، في حين يكون حقل قانا كاملاً من حصة لبنان. وأوضحت المصادر أن شركة «إنرجين» اليونانية الفرنسية التي تنقب في حقل كاريش هي من ستتولى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا، وكشفت أنها ستدفع لإسرائيل تعويضا ماليا من أرباحها بخصوص ادعاء تل أبيب بملكية جزء من حقل قانا. وذكرت المصادر أن استخراج الغاز من كاريش سيكون مطلع شهر أكتوبر. وكان البيت الأبيض قال قبل أسبوع إن الإدارة الأميركية تحاول «تضييق الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وأضافت مصادر البيت الأبيض أن «حل النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن» مشيرة إلى أن «التوصل لاتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان محتمل». في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي صباح امس أنه أطلق تدريبات عسكرية لقواته على الحدود اللبنانية تستمر حتى مساء الثلاثاء مؤكدا أن التدريبات مخطط لها مسبقا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر «خلال التمرين سيتم ملاحظة حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2022».