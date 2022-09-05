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دوليه

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نادال إلى ثمن نهائي «أميركا المفتوحة»


تأهل الإسباني رافاييل نادال، الثالث عالمياً، إلى ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في التنس، عقب فوزه على الفرنسي ريشارد غاسكيه. وتمكن الإسباني من حسم المواجهة أمام اللاعب المصنف 91 عالمياً بنتيجة 6 - 0 و6 - 1 و7 - 5 ليضرب موعداً مع الأميركي فرانسيس تيافو في الدور المقبل. ولدى السيدات بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى ثمن النهائي بفوزها على الأميركية لورن ديفيس 6 - 3 و6 - 4. وتلتقي البولندية في ثمن النهائي مع الألمانية جولي نييماير. وبلغت الدور ذاته التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة 21 عالمياً، بفوزها الصعب على الاسبانية غاربينيي موغوروسا العاشرة 5 - 7 و6 - 3 و7 - 6 (12 - 10).


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