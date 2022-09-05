ميلان حسم «دربي الغضب»

دوليه

ضرب ميلان حامل اللقب، عصفورين بحجر واحد من خلال حسم دربي المدينة ضد جاره إنتر 3-2 أول من أمس في مباراة مثيرة في مجرياتها. ورفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نابولي، الذي انتزع فوزاً مهماً ولافتاً على مستضيفه لاتسيو 2-1، فيما تعادل يوفنتوس أمام فيورنتينا 1-1، أول من أمس ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي. وعلى ملعب «سان سيرو» الذي يتقاسمه الفريقان، جاءت مجريات اللعب مثيرة منذ الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة. وبالإضافة الى تألق الجناح البرتغالي الواعد رافايل لياو صاحب الثنائية والمخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو مسجل الهدف الثاني، فإن ميلان يدين أيضاً بالفوز الى حارس مرماه الفرنسي مايك مانيان الذي تألق في التصدي لمحاولات خطيرة من الارجنتيني لاوتارو مارتينيز والبوسني أدين دجيكو والتركي هاكان تشالهانوغلو. وتقدم إنتر عبر لاعب وسطه الكرواتي مارسيل بروزوفيتش (21)، ورد عليه لياو بعدها بسبع دقائق. وفي الشوط الثاني سجل الفرنسي جيرو هدف التقدم لميلان (54) بتسديدة بيسراه بتمريرة حاسمة من لياو، قبل أن يعزز الأخير تقدم فريقه بالهدف الثالث بعدها بست دقائق من مجهود فردي رائع داخل المنطقة. بيد أن دجيكو قلص الفارق بهدف فريقه الثاني (67). وحقق نابولي فوزاً ثميناً على الملعب الأولمبي في روما بتغلبه على لاتسيو 2-1. افتتح لاتسيو التسجيل مبكراً عبر ماتيا زاكانيي بعد مرور 4 دقائق. لكن نابولي أدرك التعادل عبر رأسية الكوري الجنوبي مين جاي كيم في الدقيقة 38. ومنحه الجورجي خفيشا كفاراتسيكيليا هدف الفوز بتسديدة قوية في الدقيقة 61. وتصدر الجورجي مفاجأة الموسم، صدارة ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف الى جانب الهولندي تون كوبمينرس من أتالانتا والصربي دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس. وارتقى نابولي إلى الصدارة مؤقتاً برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف أمام ميلان.