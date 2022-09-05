أستون فيلا فرض التعادل على سيتي

دوليه

فرض أستون فيلا المتعثر التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بهدف لهدف أول من أمس ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي. وأقيمت المباراة على ملعب فيلا بارك وافتتح إيرلينغ هالاند التسجيل في الدقيقة 50 قبل أن يتعادل ليون بايلي لأستون فيلا في الدقيقة 74.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني استهل مانشستر سيتي المباراة بقوة وتمكن كيفين دي بروين من التوغل من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية متقنة انقض عليها هالاند بقوة ورشاقة مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 50.

وواصل هالاند بذلك «انطلاقته المرعبة» في البريميرليغ، إذ وصل للهدف العاشر في أول ست مباريات له في البطولة، كما أن هذه هي التمريرة الحاسمة الـ90 لدي بروين في الدوري الإنكليزي.

وعلى الرغم من الهجمات المتتالية لسيتي والمحاولات الكثيفة لهالاند لمضاعفة النتيجة إلا أن لاعبي أستون فيلا تمكنوا من مباغتة الضيوف وتسجيل هدف التعادل الرائع عندما توغل جاكوب رامسي ثم أهدى تمريرة حاسمة رائعة لبايلي الذي سددها مباشرة في الشباك معلناً هدف التعادل لأصحاب الأرض. ورفع سيتي بذلك رصيده إلى 14 نقطة متقدماً إلى المركز الثاني بفارق الأهداف أمام توتنهام وبفارق نقطة خلف أرسنال الذي ضمن إنهاء المرحلة في الصدارة. من جانبه، أوقف أستون فيلا سلسلة هزائمه وحقق أول تعادل له هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 4 نقاط.

وفي مباراة ثانية، عانى تشلسي الأمرين لتخطي عقبة ضيفه وست هام بالفوز عليه 2-1. وتقدم وست هام بواسطة مهاجمه ميكايل انتونيو (63)، بيد أن تشلسي أدرك التعادل عن طريق ظهيره الايسر بن تشيلول (76)، قبل أن يمنحه الألماني كاي هافيرتس الفوز قبل النهاية بدقيقتين. من جانبه، أهدر نوتنغهام فوريست العائد إلى دوري النخبة للمرة الأولى منذ عام 1999، تقدمه 2-0 أمام بورنموث الجريح ليخسر 2-3.

وسقط نيوكاسل في فخ التعادل السلبي على أرضه مع كريستال بالاس، في حين ألحق برنتفورد هزيمة ثقيلة بليدز يونايتد 5-2 بينها ثلاثية لمهاجمه ايفان توني، وفاز توتنهام على فولهام بصعوبة 2-1.

