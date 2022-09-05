بايرن تعثر.. وفرايبورغ تصدر

دوليه

تابع بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في المواسم العشرة الماضية هدر النقاط بتعادله للمرة الثانية توالياً وهذه المرة أمام مضيفه أونيون برلين 1-1-، فيما فاجأ فرايبورغ الجميع بتصدره الترتيب بفوزه في عقر دار باير ليفركوزن 3-2 أول من امس، ضمن منافسات المرحلة الخامسة. وبعد بداية رائعة حقق خلالها 3 انتصارات توالياً وسجل 15 هدفاً، واهتزت شباكه مرة واحدة، أهدر بايرن النقاط للمرة الأولى بتعادله مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 في المرحلة الرابعة، ليتابع النزيف بتعادله أمام أونيون برلين قبل 4 أيام من مواجهته القارية المنتظرة أمام إنتر الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. في المقابل، استفاد فرايبورغ على أكمل وجه من هدية نادي العاصمة ليتصدر الترتيب مع 12 نقطة، متساوياً مع بوروسيا دورتموند الفائز على هوفنهايم 1-0 في افتتاح المرحلة الجمعة، ومتقدماً بفارق نقطة عن بايرن وأونيون برلين. في المباراة الأولى، وفي شوط أول بدا فيه صاحب الأرض صلباً من الناحية الدفاعية، قارع الند للند بطل ألمانيا برغم سيطرة الأخير الواضحة، ليفتتح التسجيل من فرصته الوحيدة الحقيقية بفضل الهدف الخامس في «بوندسليغا» هذا الموسم للهولندي شيرالدو بيكر في الدقيقة 12 بعد ركلة حرة من 35 متراً حولها القائد النمسوي كريستوفر تريمل إلى الهداف الذي تخلص من السنغالي ساديو مانيه ووجد الشباك.

وردّ بايرن سريعاً بادراكه التعادل بعد ثلاث دقائق عبر يوزوا كيميش بعد ركلة ركنية حولها الهولندي ماتيس دي ليخت رأسية تابعها موسيالا بقدمه اليسرى اصطدمت بالمدافع النروجي جوليان ريارسون وعادت إلى كيميش الذي سددها مرت بين عدة لاعبين وهزت الشباك. ومُني فولفسبورغ بخسارته الثانية توالياً والثالثة هذا الموسم بسقوطه أمام ضيفه كولن 2-3. وفاز فيردر بريمن على بوخوم متذيل الترتيب 2-0، ، فيما تعادل شتوتغارت مع ضيفه شالكه 1-1،. وحقق أينتراخت فرانكفورت فوزه الثاني توالياً بسحقه ضيفه لايبزيغ 4-0.

