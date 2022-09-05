فيغولي على رادار الأهلي المصري

دوليه

يدرس الأهلي المصري التعاقد مع الدولي الجزائري سفيان فيغولي لتدعيم صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد. وانتهى تعاقد الجزائري سفيان فيغولي مع جالطة سراي التركي بنهاية الموسم الماضي وبات لاعبا حرا. ويلعب فيغولي في مركزي الجناح الأيمن والمهاجم المتأخر، ولعب لعدة أندية على رأسها جالطة سراي وفالنسيا ووست هام يونايتد. ولعب سفيان فيغولي صاحب الـ32 عاما مع منتخب الجزائر 76 مباراة سجل 20 هدفا وصنع 15 آخرين. ويواصل الأهلي تحركاته من أجل حسم صفقة مصطفى شلبي نجم إنبي من أجل تدعيم الفريق في الانتقالات الجارية. وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة من جانب مسؤولي الأهلي مع إنبي لحسم صفقة مصطفى شلبي صاحب الـ27 عاما. وعرض الأهلي دفع مقابل مالي أو لاعبين من الفريق الأحمر من أجل حسم الأمور بشكل رسمي، لكن الأمر لم يلقى قبولا حتى الآن لدى إدارة إنبي. وحدد إنبي30 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل مصطفى شلبي ويرغب الأهلي في تخفيض المبلغ.