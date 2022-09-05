الكومي: مدرب أجنبي في الطريق للإسماعيلي

دوليه

أعلن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أنه بصدد التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الدراويش في الموسم الجديد. وقال الكومي إن المدرب الجديد سيصل الخميس المقبل إلى القاهرة وهو مدرب أجنبي يرتقي لطموحات الدراويش. وأوضح أن هناك لاعباً جديداً سينضم إلى الإسماعيلي خلال الأسبوع الحالي وسيتم التعاقد معه لتدعيم الفريق. وأشار إلى أنه لا نية لرحيل عبد الرحمن مجدي أو باهر المحمدي ثنائي الفريق إلا إذا حصل الإسماعيلي على مقابل مالي ضخم. وأوضح «رفضنا عرضا وصل للدراويش لبيع عبد الرحمن مجدي وتحدثت مع اللاعب حول التمسك بخدماته». وأكد أن فرص تسويق مجدي في الدوريات الخليجية كانت ضعيفة ،خاصة أن الدوري المصري انتهى في وقت متأخر قبل غلق باب الصفقات الجديدة بأيام. وأشار إلى أن ملف التبرعات الجماهيرية خالف توقعات الإدارة لأنه أسفر عن جمع مبالغ هزيلة، ولكن الإدارة ستبحث عن موارد قوية من خلال حقوق الرعاية والبث التلفزيوني ومحاولة استلام فرع النخيل لإصدار عضويات تدر دخلا للنادي.