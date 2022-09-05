الأخضر في مهمة آسيوية أمام السيب

محلية

يتطلع العربي لتجاوز الخيبة المحلية عندما يستضيف السيب العماني في الساعة الـ 08:00 مساء اليوم على ستاد نادي الكويت في الدور نصف النهائي لفرق منطقة الغرب لكأس الاتحاد الآسيوي. ويلتقي الفائز من هذا اللقاء مع الفائز من مباراة الرفاع الشرقي البحريني ومواطنه الرفاع التي تقام غداً ضمن الدور ذاته، على أن يستضيف العربي المباراة النهائية لمنطقة الغرب يوم 22 سبتمبر الحالي في حال فوزه على السيب اليوم.

وتأهل العربي إلى هذا الدور بعد تصدره المجموعة الثانية على حساب الرفاع وظفار العماني وشباب الخليل الفلسطيني، في حين تصدر السيب المجموعة الأولى متفوقاً على فرق الكويت وجبلة السوري والأنصار اللبناني.

ويحتل الأخضر حالياً المركز السابع في الدوري الممتاز بعد تعادله مرتين مع النصر والسالمية، وهو أمر مخيب لجماهير الفريق التي كانت تمني النفس بانطلاقة قوية هذا الموسم، لكن الأمر المقلق بالنسبة للعربي هو المستوى الذي ظهر به الفريق في الشوط الثاني من مباراته مع السالمية وتراجعه الكبير إلى الخلف والأخطاء الدفاعية الواضحة والعديدة والتي يجب على المدرب المقدوني يوغوسلاف ترينشوفسكي إيجاد الحل لها في مواجهة الليلة التي لا يملك الفريق فيها أي خيار سوى الفوز من أجل الاستمرار في البطولة.

واحتفظ العربي بثلاثة من محترفيه هم الجزائري طارق بوعبطة والليبيان السنوسي الهادي ومحمد صولة، وتعاقد مع اثنين جديدين هما النيجيري كينغسلي إيدو والعاجي لامين دياكيتي الذي لم يظهر بالصورة المطلوبة في أول مباراتين. ويؤخذ على العربي اهتمامه بالجانب الهجومي في الصفقات الأجنبية أو المحلية على حساب الجانب الدفاعي خصوصاً بعد رحيل أحمد إبراهيم وعبدالله الشمالي إلى القادسية ومحمد فريح إلى الكويت.

في المقابل، يتصدر السيب الذي يقوده الروماني إيلي ستان، جدول ترتيب الدوري العماني بعد مرور 3 جولات فاز الفريق في اثنتين منها وتعادل في واحدة، بالإضافة إلى تتويجه بلقب السوبر العماني بتغلبه على النهضة بثنائية نظيفة في انطلاقة الموسم أغسطس الماضي.

