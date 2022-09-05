أبل: دعم كبير للاعبين المشاركين في الأسياد

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اكد محمود ابل نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية وجود تعاون كبير بين الهيئة واللجنة الاولمبية خلال الفترة المقبلة بهدف الارتقاء بكل الالعاب الرياضية لتحقيق الانجازات الخارجية التي تسجل باسم الكويت في المحافل الدولية وتحديدا اللاعبين المؤهلين للحصول على الميداليات المتنوعة.

وقال ابل: «في اطار توجيهات وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وبمبادرة من الهيئة العامة للرياضة عقد اجتماع تنسيقي مع اللجنة الاولمبية الكويتية بحضور الشيخ فهد الناصر رئيس اللجنة الاولمبية وحسين المسلم امين السر العام وفاطمة حيات عضو مجلس الادارة – رئيس اللجنة النسائية والفريق الفني للجنة ود. دعيج الركيبي للاتفاق على خطة وبرنامج اعداد اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 المقرر اقامتها في هانتغشو بالصين خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2023 بعد تأجيلها للعام المقبل حتى يكون لهم الاولوية في الاعداد والتأهيل طبقا لاستراتيجية تطوير الرياضة 2022 – 2028 التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة».

وأضاف: «ستختار اللجنة الاولمبية اللاعبين المؤهلين للحصول على الميداليات وتقيمهم بصورة فنية من اجل اعتماد الخطط والبرامج والمعسكرات الخارجية للأبطال لتأهليهم فنيا وبدينا بحصر جميع الامكان والمراكز الرياضية في دول العالم المتقدمة ليتم التنسيق معها لإقامة المعسكرات من خلال التعاون بين اللجان الاولمبية في كل دول العالم، على ان يكون هناك فريق مشترك بين اللجنة الاولمبية والهيئة العامة للرياضة لمتابعة كل التطورات في برنامج اعداد اللاعبين لتوفير كل الامكانات لتحفيز اللاعبين على اداء التدريبات للمنافسة على تحقيق الميداليات خلال المشاركات الخارجية.

وبين ابل ان الهيئة لن تدخر جهدا في دعم كل اللاعبين بتعزيز التعاون مع اللجنة الاولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر لرفع علم الكويت في المحافل الدولية في ظل التوجيهات السامية ودعم القيادة السياسية، وبناء عليه دعمت الهيئة اللجنة الأولمبية بمساحة كبيرة من التفرغ الموسمي ليكون حافزا للاعبين لرفع مستواهم الفني والبدني وزيادة تركيزهم لخوض الحصص التدريبية والمشاركة في المعسكرات الخارجية.

وأوضح ابل ان هناك اتفاقا بين اللجنة الاولمبية والهيئة بضرورة التنسيق مع الاتحادات المحلية والاندية المتخصصة بتنظيم الاستحقاقات المحلية وتفعيلها لتتناسب مع خطة اللجنة الأولمبية في النهوض بمستوى اللاعبين المحليين ليعود بالإيجاب على مشاركاتهم خارجيا.

