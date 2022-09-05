عبدالغفور: أتشرف بشارة القيادة

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أكد حارس مرمى النادي العربي سليمان عبدالغفور أن تسلمه شارة قيادة الفريق هذا الموسم «شرف كبير» له، معتبراً أن الأجواء داخل غرفة الملابس لم تتغير بعد رحيل اللاعبين الكبار عبدالله الشمالي وأحمد إبراهيم ومحمد فريح.

وأضاف عبدالغفور في المؤتمر الخاص بالمباراة: «أتشرف أن أكـون القائد الأول للنـادي العربـي صاحـب الجماهيرية الواسـعة وهـي مسؤولية كبيرة ودائمـا نتطلـع للبطولات، لكـن الأمـور لـم تختلـف بـعـد شـارة القيادة والأجـواء فـي غرفة الملابـس مازالـت وديـة كما كانت». وعن مباراة اليوم، قال: «السيب بطـل الـدوري العمانـي وهـو فـريـق محترم ويضم عديد اللاعبين الدولييـن ويقدم مستوى عاليا ويعتبـر مـن أميـز الفرق بالبطولة الآسيوية ونحن مستعدون للمباراة فنيا ونفسيا ودرسنا الخصم ونأمل الظفر ببطاقة التأهل».

