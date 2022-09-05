ترينشوفسكي: نقطة انطلاق

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أعرب المقدوني يوغوسلاف ترينشوفسكي مدرب العربي عن أمله بأن تكون مبارة السيب اليوم نقطة انطلاق للأخضر في هذا الموسم بعد البداية المخيبة في الدوري. وقال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «أتمنى أن تكون المباراة نقطة انطلاق حقيقيـة لنـا هـذا الموسـم بعـد أن كانـت هنـاك بعـض الأخطـاء بالمباراتيـن الماضيتيـن لكـن نثـق باللاعبين ونحـن جاهـزون على المستوى النفسي».

وأضاف: «السـيب فريـق رائـع ومميـز ويمتاز باللياقـة البدنية العالية وبصفوفـه 8 لاعبين دولييـن والمباراة أمامـه صعبـة وليست سهلة.

ونحـن نستعد جيدا للقـاء وجهوزيتنـا عاليـة». وتابع: «نعـد القـراءة الفنية ونحاول إيجاد الحلول للظفر بالمباراة ونأمل تقديم أداء مميز، هناك بعض الإصابات للاعبين ونقـوم بتجهيزهـم وإعدادهـم علـى قـدم وسـاق ونأمل جاهزيتهـم بأقرب وقـت وتواجدهـم في قائمة الفريق».

