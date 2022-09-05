ترينشوفسكي: نقطة انطلاق

أعرب المقدوني يوغوسلاف ترينشوفسكي مدرب العربي عن أمله بأن تكون مبارة السيب اليوم نقطة انطلاق للأخضر في هذا الموسم بعد البداية المخيبة في الدوري. وقال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «أتمنى أن تكون المباراة نقطة انطلاق حقيقيـة لنـا هـذا الموسـم بعـد أن كانـت هنـاك بعـض الأخطـاء بالمباراتيـن الماضيتيـن لكـن نثـق باللاعبين ونحـن جاهـزون على المستوى النفسي».
وأضاف: «السـيب فريـق رائـع ومميـز ويمتاز باللياقـة البدنية العالية وبصفوفـه 8 لاعبين دولييـن والمباراة أمامـه صعبـة وليست سهلة.
ونحـن نستعد جيدا للقـاء وجهوزيتنـا عاليـة». وتابع: «نعـد القـراءة الفنية ونحاول إيجاد الحلول للظفر بالمباراة ونأمل تقديم أداء مميز، هناك بعض الإصابات للاعبين ونقـوم بتجهيزهـم وإعدادهـم علـى قـدم وسـاق ونأمل جاهزيتهـم بأقرب وقـت وتواجدهـم في قائمة الفريق».