«السلة» كرّم التلاتلي

محلية

نظم اتحاد كرة السلة حفل تكريم للمدير الفني للمنتخبات الوطني التونسي عادل التلاتلي بمناسبة انتهاء فترة عمله أول من امس في قاعة المؤتمرات في مقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وحضر حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من لاعبي المنتخب الأول بخلاف بعض المدربين الوطنيين.بدوره أشاد رئيس الاتحاد رشيد العنزي بالجهود التي قدمها التلاتلي خلال فترة عمله مع الاتحاد منذ التعاقد معه في 2019 لغاية الآن، مشيراً الى أن نتائج المنتخب الاول تعتبر مرضية رغم أن الطموحات كانت أكبر. ولفت العنزي إلى ان المنتخب شارك مع التلاتلي في بطولتي للخليج وحصل بهما على المركز الثاني، موضحاً انه في بطولة الخليج في 2019 كان الايقاف مفروضاً على «السلة المحلية» عدة سنوات وجاء المنتخب من بعيد وحصل على المركز الثاني.

من جانبه، قال التلاتلي انه قدم الكثير من العمل خلال السنوات السابقة من خلال حصول الازرق على المركز الثاني في بطولتي لمجلس التعاون بالرغم من انه حقق الفوز على جميع المنتخبات الخليجية في الادوار التمهيدية. وأضاف التلاتلي ان المنتخب شارك في تصفيات كأس اسيا قبل ثلاثة أسهر في فلسطين وبالرغم من خسارته امام منتخبي العراق وفلسطين الا انه قدم مستوى متميزاً وكان قريباً من الفوز في ظل النقص العددي الذي كان يعاني منه بسبب اصابة العديد من اللاعبين بعد دورة الالعاب الخليجية. ولفت التلاتلي إلى أنه ترك نواة للمنتخب تضم العديد من العناصر الشابة من الممكن ان تحقق الكثير من الانجازات خلال الفترة المقبلة.

