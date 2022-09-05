الفجي: بطولة الكويت الأولى للفنون القتالية أواخر سبتمبر

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أعلن صاحب شركة الترويج الرياضي (KSP) وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي عن إقامة بطولة الكويت الأولى للفنون القتالية للهواة والمحترفين، خلال يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، وذلك على صالة الاتحاد الكويتي للملاكمة بضاحية صباح السالم.

وذكر مشعل الفجي أن بطولة الكويت الأولى للفنون القتالية ستشهد إقامة 13 نزالا متنوعا، بحيث تقام 10 نزالات في المواي تاي، 4 نزالات منها مخصصة للهواة، والستة الأخرى للمحترفين، فيما ستخصص جميع النزالات الثلاثة للملاكمة للمحترفين فقط، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، واللجنة الكويتية للمواي تاي التي تشارك في البطولة كشريك إشرافي، وقال: تعد بطولة الكويت للفنون القتالية الأولى من نوعها في الخليج، ونأمل من خلالها تقديم أبطال الكويت إلى العالمية، حيث ان البطولة تأتي كمرحلة أولى لاستضافة عدة بطولات دولية في الفنون القتالية المختلفة للهواة والمحترفين على حد سواء، بالإضافة إلى وضع الملاكمين المحترفين في التصنيف الدولي للمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، لافتا إلى أن البطولة ستشهد العديد من المفاجآت والجوائز للجماهير المحبة للفنون القتالية. وأشاد مشعل الفجي بالدعم الكبير الذي لقيه من عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف، مضيفا لم تكن هذه البطولة لترى النور لولا التشجيع والمساندة والدعم اللامحدود الذي لقيناه من الشيخ مبارك الفيصل، وحرصه على تذليل كافة العقبات لأجل إقامة حدث رياضي فريد من نوعه، كما نشكر اللجنة الكويتية للمواي تاي برئاسة عبدالسلام السندي، ومجلس إدارة الاتحاد الكويتي للملاكمة برئاسة محمد منسي على مساندتهم، وحرصهم على بذل كافة الأسباب لضمان نجاح البطولة.

