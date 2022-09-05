«دم الجبال».. يجدد الحيوية ويقضي على الشيخوخة

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لطالما اعتبرت الطبيعة مصدراً أساسياً للموارد والعناصر التي يمكن استخدامها في سد حاجات الإنسان الطبية، فحتى بعد ظهور الطب الحديث لا تزال الطبيعة «المستشفى رقم واحد» بالنسبة للكثيرين الذين يعتقدون أنها تمنحهم «مواد سحرية» لا يمكن إيجادها في أي مكان آخر. ومن هذه المواد، مادة الـ«شيلاجيت» التي تستخرج من أعالي جبال الهيمالايا والتي أوصى باستخدامها «أمير الأطباء» ابن سينا وأطلق عليها البعض وصف «دم الجبال». ويقول الطبيب روني عبود وهو أخصائي تغذية إن اسم «شيلاجيت» قد يبدو غير مألوف بالنسبة للبعض، ولكن هذه المادة تحتوي على أكثر من 84 معدناً، ولها فوائد علاجية كثيرة، وتعتبر واحدة من المواد المستخدمة في نظام الطب الهندي التقليدي كمجدد للحيوية ومضاد للشيخوخة. ويشرح عبود أن الـ«شيلاجيت» عبارة عن مادة لزجة سوداء اللون تشبه القَطران، تأتي من الصخور في سلاسل الجبال العالية، ويمكن العثور عليها في الهيمالايا والتبت وروسيا وأفغانستان، وتشكلت على مدى قرون نتيجة عملية التحلل البطيء للمواد النباتية والإفرازات الصخرية. ويصف عبود الـ«شيلاجيت» بالمنتج النباتي الغني بحمضي الهيوميك والفولفيك، بالإضافة إلى الزنك والحديد ما يمنحه ميزات عديدة مثل القدرة على محاربة الالتهابات والأكسدة، والعمل على تحسين مناعة الجسم وتعزيز الطاقة والذاكرة، حيث يعتقد الباحثون أنه قد يمنع أو يبطئ من تطور مرض الزهايمر ويساعد في تأخير الشيخوخة.