استفتاءات وتحليلات!

الاخيرة

أتى في الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون الانتخاب «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب»، وشخصياً أرى أنها عقوبة قاسية لم أسمع بوجود مثلها في الديموقراطيات الأخرى وكأنها تمنح المرشحين العصمة من النقد وخاصة من اشتهرت عنه التجاوزات وتلقي بمسؤولية إحضار الأدلة والقرائن على الناخب لا على الجهات المسؤولة وتنتهي بتحصين المرشحين، كما حصَّنا قبلهم النواب عبر رفض إنشاء «لجنة قيم»...

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يُقال في الديموقراطيات المتقدمة إن المرشح الذي يشتري أوقاتاً إعلانية وإعلامية أكثر يفوز دائماً في النهاية لسبب بسيط هو أن قطاعا أكبر من الناس سوف يطلعون على أفكاره ومبادئه ومشاريعه بأكثر من اطلاعهم على آراء منافسيه، وعليه فإن البرامج الإعلانية للمرشحين بالكويت أمر مشروع كونه عملاً دعائياً لا خداع به، يعلم الناخب أنه موضوع بقصد شرح آراء ومواقف المرشح المعني كما هو الحال القائم في جميع أنحاء العالم...

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يقابل ذلك أمور تؤثر بحق في نتائج الانتخابات في بلد يصوت فيه الناخبون للفرد لا للبرامج الانتخابية والحزبية، ومن ذلك فعندما تدعي جهة ما ممولة من مرشحين محددين بأن هذا المرشح أو ذاك يتصدر الاستطلاعات والتحليلات فسيصوت كثير من الناخبين لمن قيل إنه قوي ومتصدر وسيبتعدون عما وصف بالضعيف كي لا تضيع أصواتهم هباء ويتم التأثير بالتبعية في نتائج الانتخابات بهذا الشكل...

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إننا بحاجة لمن يثبت الحياد التام للاستطلاع والتحليل والالتزام بالمعايير العلمية والدولية في اختيار العينات والأعداد وعدم وجود عقود مالية مع بعض المرشحين لادعاء تصدرهم قوائم المرشحين، وفرض جهات محكَّمة محايدة تراقب وتتابع الاستفتاءات والتحليلات، وإذا لم تتوافر جميع تلك الضمانات فالتوقيف لتلك الفعاليات أفضل...

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آخر محطة:

بعض الاستفتاءات المصطنعة وغير المراقبة تظهر فقط النسب ولا تظهر أعداد المشاركين بالاستفتاء الذين قد لا يتجاوزون العشرة أو العشرين فرداً من أقارب وأصحاب الممولين للاستفتاء المزعوم.

