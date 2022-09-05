بنك الائتمان: %99 من الخدمات تتم إلكترونياً

وطن النهار

اكد مديرعام بنك الائتمان صلاح المضف عن تحويل 99% من خدمات البنك الى الكترونية، لافتا الى ان اخر التطورات الالكترونية لخدمة المواطنين وتسهيل اجراءاتهم هي اطلاق خدمة الفرع الذكي.

واضاف المضف خلال حفل تدشين الفرع الذكي في مبنى بنك الائتمان الرئيسي ان هذا المشروع والذي اطلق عليه مسمى ( تم ) هو خدمة جديدة تقدم للمواطنين عبر جهاز آلي بحيث يقوم المواطن بانهاء كافة معاملاته الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة ادارة أو موظف ويقدم هذا الجهاز الإلكتروني خدماته على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع ولايحتاج مستندات سوى البطاقة المدنية الاصلية ويقوم بالدور الذي يقدمه موظف البنك وانهاء المعاملة وفق خطوات بسيطة وميسرة، موضحا ان الفرع الذكي يقدم جميع الخدمات سواء القروض او شهادات لمن يهمه الامر وماشابه ذلك وهو استكمال للخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك خاصة وان الفرع الذكي يشتمل على خدمة الرد والاتصال مع موظف خدمة على مدار الساعة وهذا هدفنا الذي نسعى اليه جميعا وهو راحة وخدمة المواطن.

واشار الى ان الفرع الذكي سوف يتم تدشينه في مواقع اخرى بعد هذا الفرع الاول الذي افتتح في مقر البنك الرئيسي ليصل الى مواقع متعددة في مختلف مناطق الكويت الى جانب الاماكن التي يرتادها المواطنون بشكل كبير مثل مجمع الافنيوز ومجمع 360 الى جانب مواقع اخرى من شأنها التسهيل على المواطن الكويتي، معربا عن شكره لادارة وموظفي نظم المعلومات بالبنك ولجميع موظفي بنك الائتمان على جهودهم في ميكنة خدمات البنك والتي جاءت بعد جهود مضنية وجبارة لرفع مستوى واداء هذه المؤسسة.

ولفت الى حرص البنك على المساهمة في حل المشكلة الإسكانية وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية عبر تمويل المشاريع الاسكانية من خلال الاتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الائتمان الكويتي المبرمة والتي أصدر بموجبها البنك سندات لصالح الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار للمساعدة في تلبية الطلبات الاسكانية بفائدة 2 في المئة لمدة 20 عاما.

