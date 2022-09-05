موظفو «الكهرباء» نفذوا اعتصاماً وطالبوا بإقرار البدلات

وطن النهار

اعتصم عدد كبير من موظفي وزارة الكهرباء والماء صباح امس في ديوان عام الوزارة، للمطالبة بإقرار العديد من البدلات مطالبين بإقرار البدلات، التي ينادون بها منذ سنوات.

وخاطب القائمون على الاعتصام زملاءهم موظفي وزارة الكهرباء والماء قائلين بعـد مـرور وقت كاف كان باستطاعة وزارة الكهرباء والماء اتخاذ قرارات وان تسعى بشكل جاد لإنهاء معاناة الموظفين وإقرار بدلاتهم، ولكنها عوضا عن ذلك لم تسع لإرجاع الحقوق، بل آثرت تضييع الوقت عن طريق تجاهل مطالب الموظفين والتعامل معها بعدم جدية غيرآبهين بالظلم الواقع عليهم رغم الإنجازات الكبيرة التي سجلها الموظفون بإنتاج أعلى سعة كهربائية بتاريخ الكويت خلال هذا الصيف في مناخ شديد الحرارة، ويعتبر الأعلى في العالم وبدرجات رطوبة عالية.

وفي المقابل، يحرم الموظفون من بدل العيار وإقرار بدل التلوث وتثبيت بدل السهر واقرار الأعمال الشاقة وإقرار بدل خطر لجميع المستحقين وهذا بالإضافة الى التعمد بتأخير كشوفات الصفوف الأمامية والعشوائية في عملية صرف مكافأة الأعمال الممتازة، وما يحدث إلا اسنادا وتعزيزا للظلم المستمر على حقـوق موظفين يعتبرون عصب الدولة وهم الركيزة الأساسية في كل أركان الدولة.

ونظرا لما آلت اليـة الأمـور في الوزارة وإيمانا منا بدورنا في المطالبة بحقوقنا فقد كان لزاما علينا ان نقف باعتصام في بهو الوزارة احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبنا المشروعة.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والماء علي الموسى للمعتصمين، أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية لإقرار هذه البدلات.

