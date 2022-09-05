«النهار» تلقت مزيداً من برقيات التهاني بذكرى الصدور

وطن النهار

مازالت برقيات التهاني والتبريكات تنهمر على مكتب رئيس التحرير عماد بوخمسين في ذكرى صدور عددها الأول، مشيدة بالصحيفة وبدورها البارز في خدمة القضايا المهنية.

فقد أبرق السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي ببرقية تهنئة إلى رئيس تحرير النهار عماد بوخمسين قال فيها بمناسبة مرور الذكرى السادسة عشرة للصدور اليومي لجريدة النهار، يطيب لي أن أتقدم لشخصكم الكريم ولأسرة التحرير بأسمى آيات التهاني والتبريكات، متمنين لكم مزيداً من التألق والنجاح في تحقيق رسالتكم الهادفة والمثمرة تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

وفي برقية مماثلة قال السفير القطري علي بن عبدالله أل محمود لرئيس التحرير يسرني أن أتقدم لشخصكم الكريم ولأسرة التحرير وكافة العاملين لدى الصحيفة بأصدق آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لصدور مطبوعتكم الغراء التي اتخذت الحياد طريقا لمبادئها طوال مسيرتها لخدمة قضايا وطنها وأمتها وذلك بفضل جهود القائمين عليها، ونتمنى أن تواصل دورها الريادي المميز دعما لمسيرة الصحافة الكويتية.

ونحن إذ نشيد بالدور البارز الذي تقوم به الصحيفة لتعزيز مسيرة العمل الإعلامي في خدمة الأهداف الوطنية، والمهنية العالية الي تميزت بها.

تمنياتنا لجريدتكم الموقرة عاماً جديداً حافلاً بالإنجازات الصحافية، ونسأل الله لكم ولجميع العاملين بالصحيفة أن تتواصل عطاءاتكم المخلصة بالمزيد من التقدم والتوفيق والسداد.

وقال أمين صندوق جمعية الصحافيين دهيران أبا الخيل في برقية إلى رئيس التحرير أتشرف بأن أنتهز حلول العيد الـ 16 لميلاد صحيفتكم لأتقدم لشخصكم الكريم بأحر التهاني القلبية وأجمل التبريكات في هذه المناسبة السعيدة.

داعياً العلي القدير أن يوفقكم وكل زملائي العاملين لكل ما هو خير وصلاح الوطن العزيز وأهله، تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، وكل عام وأنتم بخير.

